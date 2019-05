Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live (19 maggio, 37^ giornata)

Ci attende oggi, 19 maggio, un’altra domenica all’insegna di alcuni importanti risultati di Serie A da scoprire, anche perché alla trentasettesima giornata naturalmente il momento dei verdetti è sempre più vicino in questa edizione 2018-2019 del massimo campionato giunto alla sua penultima pagina. Ieri sono già stati giocati tre anticipi di questo turno, oggi si giocheranno altre sei partite della 37^ giornata di Serie A. Si comincia alle ore 12.30 con Chievo Sampdoria, poi solamente due partite alle ore 15.00 che saranno Empoli Torino e Parma Fiorentina, infine avremo i ben tre posticipi che saranno alle ore 18.00 Milan Frosinone e alle ore 20.30 i due big-match Juventus Atalanta e Napoli Inter. Ricordiamo inoltre che questa 37^ giornata terminerà solamente lunedì sera con Lazio Bologna alle ore 20.30, ma adesso andiamo ad analizzare alcuni spunti sui risultati Serie A e sulla classifica relativi alle partite di oggi, domenica 19 maggio 2019.

RISULTATI SERIE A: I BIG-MATCH

Detto che a questo punto dell’anno i risultati di Serie A sono importanti soprattutto in base alle esigenze di classifica, ad esempio merita grande attenzione un Empoli Torino che potrebbe essere determinante sia per la lotta salvezza sia per la qualificazione alle Coppe, è chiaro che l’attenzione viene attirata dalle due partite di cartello che condivideranno la prima serata all’Allianz Stadium e al San Paolo. Per la Juventus sarà “solo” la festa scudetto, appuntamento comunque da onorare e che non sarebbe bello per i bianconeri celebrare con una sconfitta, ma la partita dirà soprattutto moltissimo sulle speranze Champions League dell’Atalanta, che con almeno un pareggio diventerebbero molto più concrete. Ci sono molte similitudini con Napoli Inter: anche al San Paolo infatti la partita sarà più importante per gli ospiti, che avranno l’occasione di blindare definitivamente la qualificazione in Champions League mentre i partenopei sono certi del secondo posto, ma certamente vorranno evitare una brutta figura in questa grande sfida che sarà pure l’ultima uscita stagionale davanti ai propri tifosi.

RISULTATI SERIE A, 37^ GIORNATA

Ore 12.30

Chievo Sampdoria

Ore 15.00

Empoli Torino

Parma Fiorentina

Ore 18.00

Milan Frosinone

Ore 20.30

Juventus Atalanta

Napoli Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 89

Napoli 76

Inter 66

Atalanta 65

Roma 63

Milan 62

Torino 60

Lazio 58

Sampdoria 49

Sassuolo, Spal 42

Cagliari 41

Bologna, Fiorentina, Udinese 40

Parma 38

Genoa 37

Empoli 35

Frosinone 24

Chievo (-3) 15



