Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (37^ giornata)

Nuova giornata dedicata ai risultati di Serie B: i protagonisti del secondo campionato italiano tornano in scena infatti anche in questa domenica 5 maggio per completare il quadro della 37^ e penultima giornata della stagione regolare. Siamo quindi ormai agli sgoccioli ma se è ufficiale che il Brescia volerà in Serie A nella prossima stagione molto deve ancora essere deciso, specialmente ai gradini più bassi della classifica della cadetteria. In attesa che i risultati di Serie B che riceveremo quest’oggi modifichino le carte in tavola, andiamo subito a vedere quali saranno gli incontri che avranno luogo oggi con una precisazione: solo domani con il Monday night tra Foggia e Perugia avremo un quadro davvero completo. Calendario alla mano ecco che alle ore 15.00 avrà inizio al Ciro Vigorito la sfida tra Benevento e Padova, mentre alla stessa ora ecco che i riflettori si accenderanno anche in Toscana per Livorno-Carpi. Sarà quindi la sfida all’Arechi tra Salernitana e Cosenza a chiudere il programma della domenica, con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00.

RISULTATI SERIE B: LOTTA SALVEZZA

Come detto prima, se alla vigilia della 37^ giornata sono già arrivati parecchi verdetti che interessano i gradini più alti della classifica, ecco che i risultati di Serie B che ricaveremo oggi saranno determinanti, specialmente in fondo. Qui però considerando i distacchi vediamo che la situazione è abbastanza cristallizzata: paiono ormai destinati alla retrocessione diretta sia il Padova che il Carpi, vantando questi appena 29 punti. Certo per loro come per il Venezia, appena 17^, non è detta ancora l’ultima parola, ma la situazione non è certo delle più allegre. Sono invece ancora in pieno pericolo play out Livorno e Foggia, ma pure la Salernitana, primo club a considerarsi “salvo” non può certo affrontare questi ultimi 180 minuti di gioco a cuor leggero. I granata poi, di ritorno dal terzo KO di fila, l’ultimo rimediato proprio con i Satanelli, e registrano appena tre lunghezze di vantaggio dalla prima squadra in zona rossa: un vantaggio fin troppo risicato a questo punto del campionato per gli uomini di Mister Gregucci.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Benevento-Padova

Ore 15:00 Livorno-Carpi

Ore 21:00 Salernitana-Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

BRESCIA* 67

Lecce 63

Palermo 62

Benevento 56

Pescara 52

Spezia 51

Cittadella 50

Verona, Cremonese 49

Perugia 47

Ascoli, Cosenza 43

Crotone 40

Salernitana 38

Livorno, Venezia 35

Foggia (-6) 34

Carpi, Padova 29

* promosso in Serie A



© RIPRODUZIONE RISERVATA