Video/ Parma Fiorentina (1-0): highlights, punti pesanti per i ducali (Serie A)

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma supera per 1 a 0 la Fiorentina. Nel primo tempo i padroni di casa colgono subito un palo al 9′ con Gervinho nonostante il buon avvio di gara da parte dei toscani. Gli spunti di Chiesa, visibilmente acciaccato nel finale di frazione, e Veretout non bastano ai viola, costretti anche a rimpiazzare prematuramente l’infortunato Mirallas con Dabo già al 28′, e i ducali sfiorano nuovamente la rete del possibile vantaggio con la traversa colta da Gagliolo al 40′ su colpo di testa. Nel secondo tempo il copione non cambia mentre gli uomini di Montella tentano inutilmente di sbloccare il punteggio fino all’autorete siglata da Gerson all’80’, valida per il vantaggio definitivo della squadra di D’Aversa. I 3 punti conquistati tra le mura amiche permettono al Parma di salire a quota 41 nella classifica di Serie A, conquistando così la salvezza aritmetica, mentre la Fiorentina non si muove, rimanendo ferma a 40 punti e dovendo ancora giocarsi la permanenza nel massimo campionato nello scontro diretto contro il Genoa della prossima ed ultima giornata.

VIDEO PARMA FIORENTINA, LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Fiorentina avrebbe meritato qualcosa in più rispetto alla sconfitta, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 59%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi: l’83% contro il 76% con 438 e 232 appoggi completati. I viola hanno anche recuperato più palloni rispetto agli avversari, 14 a 11 di cui 5 da parte di Gerson, ma ne hanno anche persi un numero maggiore, 23 a 13 con ben 9 di Chiesa. In fase offensiva spicca poi l’8 a 4 nelle occasioni da gol, 3 ciascuno per Simeone e Chiesa, oltre al 12 a 9 nelle conclusioni totali, delle quali 6 a 5 indirizzate nello specchio della porta e di cui 2 del solito Chiesa. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Fiorentina è stata la squadra più scorretta a causa del 22 a 15 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Giacomelli, della sezione di Trieste, ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Benassi, nel recupero al 94′, tra le fila dei viola.

IL TABELLINO

Parma-Fiorentina 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 80′ AUTO Gerson(F).

PARMA (4-3-3) Sepe; Gazzola, Iacoponi, A. Bastoni, Gagliolo; Kucka, Stulac(68′ Scozzarella), Barillà; Sprocati(84′ Dimarco), Ceravolo, Gervinho(53′ Grassi). All.: Roberto D’Aversa.

FIORENTINA (4-3-3) Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; F. Chiesa, G. Simeone(69′ Muriel), Mirallas(28′ Dabo; 83′ Vlahovic). All.: Vincenzo Montella.

Arbitro: Giacomelli (Trieste).

Ammoniti: 90’+4′ Benassi(F).

VIDEO PARMA FIORENTINA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA