Calcio, ripresa allenamenti/ L’Emilia dà via libera dal 4 maggio: nuova ordinanza

Proprio nei giorni in cui tiene ancora banco il tema della ripresa del campionato della Serie A, ecco che in contrasto agli ultimi divieti imposti dal Governo Conte in tema di allenamenti di sport di squadra (calcio in primis), in Emilia Romagna invece dal prossimo lunedì 4 maggio, sarà possibile per i calciatori allenarsi, ovviamente individualmente. E’ questa infatti la decisione della Regione, che in una nuova ordinanza a firma del Governatore Stefano Bonaccini, si legge del via libera agli allenamenti individuali anche per atleti di discipline sportive non individuali, che potranno occorrere anche in strutture a porte chiuse, nel pieno rispetto ovviamente delle norme per il distanziamento sociale. Dunque, da lunedì Bologna, Parma, Spal e Sassuolo formalmente, per decisione ella regione Emilia Romagna potrebbero già tornare ad allenarsi, come già sta accadendo in Germania e Gran Bretagna.

CALCIO RIPRESA ALLENAMENTI: PARMA ATTENDE UN PROTOCOLLO

Il contenuto dell’ordinanza è ben chiaro: “È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti, …nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali“. Ma pure è uno schiaffo in faccia al Governo Conte, che sul tema della ripresa degli allenamenti, in primis per il mondo del calcio, era parso molto chiaro (e pure molto pessimista). In questi giorni dove poi infuria lo scontro tra politica e Lega Serie A per la ripresa della stagione, ecco che la mossa del Governatore Bonaccini potrebbe aprire un nuovo fronte di crisi, che sfocerebbe pure nello scontro istituzionale. Ecco perché, pur dopo la nuova ordinanza regionale, i club della Serie A implicati non hanno ancora fatto alcun annuncio: solo il Parma ha annunciato che tornerà in campo per gli allenamenti solo quando vi sarà un protocollo sanitario condiviso e attuabile. Nei prossimi giorni per lo stesso Gravina dovrebbe incontrare il CTS per discutere delle misure dei ripresa: parecchi aggiornamenti dunque sono attesi a stretto giro.



