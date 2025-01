CALCIOMERCATO ATALANTA, PIACE FRENDRUP DEL GENOA

il calciomercato Atalanta è alla ricerca di altri colpi mirati e intelligenti sia tatticamente che economicamente. Spesso e volentieri la Dea ci ha abituato ad acquisti magari poco altisonanti, ma che hanno reso tantissimo: da De Moon e Freuler agli attuali Ederson, Retegui e via dicendo. Capita altrettanto spesso che il club bergamasco faccia acquisti in Serie A. Questo un po’ perché il prezzo è più basso rispetto ad acquistare i giocatori dalla Premier League per esempio, ma anche perché avere giocatori che già conoscono il nostro campionato non è mai una cattiva idea, soprattutto considerando quanto sia difficile. L’ultimo nome nella lista del calciomercato Atalanta è quello di Frendrup, centrocampista del Genoa che ormai da diverse stagioni si contraddistingue per prestazioni molto positive. Anche con l’ultimo allenatore, Vieira, sta mettendo in scena prove che vanno ben oltre la sufficienza.

Su di lui naturalmente c’è la concorrenza come per esempio il Milan, alla disperata ricerca di un centrocampista considerando che Bennacer non sembra essersi ripreso completamente all’infortunio e potrebbe anche lasciare San Siro.

Tornando all’Atalanta, Frendrup sarebbe l’acquisto da Atalanta per antonomasia essendo un giocatore molto utile, magari poco appariscente, ma che sa fare la differenza in campo con la sua intelligenza tattica e la sua tecnica.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, NOVITÀ IN ATTACCO

Il calciomercato Atalanta insegue un attaccante. L’infortunio di Scamacca ha obbligato l’Atalanta ad acquistare Retegui, ma manca una riserva dell’ex Genoa. Gasperini ci ha comunque abituato a cambiare spesso in attacco, mettendo talvolta un trequartista nel ruolo di punta o seconda punta.

Ora il tecnico di Grugliasco sembrerebbe però intenzionato ad acquistare un centravanti di ruolo. Anche in questo caso non si tratta di nomi da capogiro bensì gente che conosce la serie A e che per pochi milioni potrebbe accettare di trasferirsi in una delle squadre senza dubbi più forti d’Italia.

Un giocatore in rottura completa con la sua attuale squadra è Sanabria al Torino. L’infortunio di Zapata sembrava poter dare più spazio al paraguaiano che però non sta sfruttando l’occasione, a differenza di Adams.

Un altro profilo che con il suo club non sta avendo un bel rapporto, neanche di minuti giocati, è l’ex Udinese Beto. Ora all’Everton, il brasiliano sembra avere vita breve a Liverpool anche se le ultime notizie potrebbe complicarne la sua partenza.