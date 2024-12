CALCIOMERCATO ATALANTA, LA DEA FA SUL SERIO PER MORTEN FRENDRUP

Il calciomercato Atalanta fa sul serio già a gennaio e vuole ampliare pesantemente la sua rosa per consegnare più scelte a Gasperini ed una maggiore qualità in tutti i reparti in vista di un finale di stagione molto denso e ricco di impegni. L’idea dell’Atalanta è quella di intervenire sul mercato per provare a prendere un altro centrocampista che possa garantire rotazioni più ampie e possa colmare lo scarso minutaggio di Sulemana che non ha mai conquistato i favori di Gasperini. Il nome più caldo rimane ancora quello di Morten Frendrup che è di proprietà del Genoa ed ha dimostrato di essere uno dei calciatori più interessanti di questa Serie A con una serie di prestazioni di alto livello soprattutto in fase difensiva. La richiesta del Genoa è di circa 20 milioni di euro ma, nelle ultime ore, sembra che i rossoblù abbiano comunicato al procuratore del danese che non intendono cederlo in questa sessione di mercato complicando ulteriormente la sua posizione. I bergamaschi faranno comunque un importante tentativo inserendo Sulemana nella trattativa ed una cifra intorno ai 15 milioni di euro che potrebbe far barcollare anche il Genoa.

CALCIOMERCATO ATALANTA, LA DEA CI PROVA PER ZIRKZEE IN ROTTURA CON IL MANCHESTER UNITED

Rimane ancora aperta la questione che riguarda l’attacco del calciomercato Atalanta con la Dea che sta cercando un’ulteriore prima punta in grado di far rifiatare Retegui e concedere più calma a Scamacca dal rientro dopo un brutto infortunio. I nomi preferiti, al momento, sono quelli di Beto dell’Everton e di Zirkzee del Manchester United con quest’ultimo che ha alzato le sue quote dopo la brutta scena di ieri sera che lo ha visto uscire al 33′ sullo 0 a 2 per il Newcastle per scelta tecnica. L’attaccante olandese vuole lasciare i Red Devils ed ha aperto al trasferimento in Italia con il Manchester United che, a questo punto, potrebbe decidere anche di aprire a prestito per evitare di gettare totalmente al vento il ricco investimento di quest’estate.