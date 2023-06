Calciomercato Atalanta News/ A giorni il rinnovo di Gasperini, per la difesa piace Hien (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: GASPERINI RINNOVA

Il primo punto all’ordine del giorno per il calciomercato Atalanta è il rinnovo di Gian Piero Gasperini. Alla fine, l’allenatore piemontese resterà a Bergamo: ha tentennato, ha espressamente detto di valutare l’addio, poi si è convinto che la soluzione migliore per la sua carriera sia quella di proseguire con una società che ha portato a raggiungere traguardi sportivi mai conosciuti in precedenza. Il rinnovo è atteso a giorni, la prossima settimana diciamo: così facendo Gasperini arriverà ad almeno otto stagioni sulla stessa panchina, quasi un record nella nostra Serie A. Che sia stato convinto dalla qualificazione in Europa League o altro, poco importa: Gasperini resta all’Atalanta.

Adesso, il calciomercato degli orobici dovrà essere improntato ai suoi desideri: certamente ci saranno calciatori che partiranno, parte della rosa è da rifondare perché sappiamo bene come il gioco impresso dal Gasp sia logorante soprattutto in certi ruoli. All’ordine del giorno sembra essere la missione di ringiovanire il parco giocatori, ma provare comunque a costruire una squadra che sia competitiva: come detto ci sarà un’Europa League da onorare, quest’anno l’Atalanta non ha giocato le coppe europee e dunque il ritorno alla dimensione Uefa sarà importante per provare a ripartire. Vedremo quali saranno le prime mosse…

HIEN PRIMO NOME PER LA DIFESA

Una di queste mosse, parlando del calciomercato Atalanta, potrebbe essere in difesa. Il reparto è da svecchiare: Berat Djimsiti ha 30 anni, José Luis Palomino ne ha 33, Rafa Toloi questa cifra la toccherà a ottobre. Il vero obiettivo sarebbe quello di confermare Giorgio Scalvini, ma il classe 2003 è sul taccuino di mezza Europa: soprattutto dall’estero potrebbe arrivare l’offerta giusta e l’Atalanta potrebbe trovarsi nella necessità di cederlo, così da avere anche un tesoretto che possa essere reinvestito. Con l’addio di Scalvini, sarebbe poi necessario trovare un sostituto e la scelta potrebbe arrivare dalla Serie A. Il nome sulla lista della Dea sarebbe quello di Isak Hien: classe ’99, svedese, lo scorso settembre ha fatto il suo esordio nella nazionale maggiore e da allora vi ha disputato cinque partite, due delle quali di Nations League.

Il Verona l’ha acquistato un’estate fa dal Djurgarden, Marco Zaffaroni ne ha fatto un titolare: il Verona giocherà domenica lo spareggio contro lo Spezia per restare in Serie A, chiaramente fino a quella data non si potrà parlare concretamente di una trattativa di calciomercato ma le parti potrebbero comunque essere in contatto. Poi, attenzione: l’esito della sfida di Reggio Emilia potrebbe cambiare le sorti del calciatore, con la salvezza dell’Hellas Hien potrebbe restare in gialloblu mentre una retrocessione porterebbe quasi certamente all’addio.











