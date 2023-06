Spareggio Serie A Verona Spezia/ Dove si gioca e quando la sfida salvezza: le opzioni sono quattro

SPAREGGIO SERIE A VERONA SPEZIA: QUANDO SI GIOCA LA SFIDA SALVEZZA

Sarà necessario lo spareggio per decretare la terza retrocessione dalla Serie A: dopo Sampdoria e Cremonese, il cui destino era segnato da tempo, sarà una tra Spezia e Verona a scendere nel campionato cadetto. Da quest’anno la Lega ha reintrodotto lo spareggio: non si verificava dal 2005 (allora era stato Bologna Parma, con i ducali salvi grazie al ribaltone nel match di ritorno) ma poi si era pensato di guardare le sfide dirette tra le squadre coinvolte, dunque con la possibilità di aprire alla classifica avulsa qualora tali squadre fossero almeno tre.

VIDEO/ Milan Verona (3-1) gol e highlights: Leao punisce gli scaligeri (4 giugno 2023)

L’ultima giornata di Serie A ha definito il suo verdetto, beffardo se vogliamo per entrambe: il Verona stava tenendo il pareggio contro il Milan prima che Rafael Leao si scatenasse, per lo Spezia tremenda delusione perché la Roma ha vinto la partita al 90’ con un calcio di rigore. Entrambe a quota 31 punti, giocheranno dunque lo spareggio: della partita che deciderà la terza squadra retrocessa, e di conseguenza sancirà la salvezza dell’altra, conosciamo la data che sarà domenica 11 giugno, dunque in gara secca a differenza dell’ultima volta. Da definire invece orario e soprattutto sede.

Video/ Roma Spezia (2-1) gol e highlights: Dybala porta i giallorossi in Europa League! (4 giugno 2023)

DOVE SI GIOCA LO SPAREGGIO SERIE A PER LA SALVEZZA

Spezia Verona, lo spareggio salvezza in Serie A, ha una data ma non ancora un luogo: sarà naturalmente campo neutro, e il Consiglio di Lega riunitosi oggi dovrà decidere dove andrà in scena il match. Ci sono quattro stadi che hanno offerto la loro candidatura: nello specifico si tratta della Dacia Arena di Udine, l’Artemio Franchi di Firenze, il Mapei Stadium di Reggio Emilia e il Via del Mare di Lecce. Geograficamente parlando, le due città sono separate da circa 270 chilometri, ed è evidente che le sedi sono diverse tra loro per questo criterio.

SERIE A, CHI RETROCEDE?/ Spezia e Verona, 90 minuti per la salvezza: sarà spareggio! (38^ giornata)

Lecce sarebbe distante per entrambe, Udine sarebbe molto più favorevole al Verona mentre Firenze al contrario darebbe vantaggio allo Spezia. La città che si trova sostanzialmente equidistante dalle due piazze che si giocano lo spareggio salvezza per restare in Serie A è Reggio Emilia: questo alla fine potrebbe essere il criterio per scegliere la sede della partita, anche se chiaramente non stiamo comunque parlando di differenze clamorose nel chilometraggio e dunque ci sarebbe tutto il tempo di organizzare un viaggio che non vada a influire sulla condizione di chi giocherà. Staremo a vedere, entro oggi dovremmo sapere dove si giocherà lo spareggio salvezza in Serie A.











© RIPRODUZIONE RISERVATA