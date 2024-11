DIRETTA ATLETICO MINEIRO BOTAFOGO: I TESTA A TESTA

Verso la diretta Atletico Mineiro Botafogo, finale della Copa Libertadores 2024, diamo uno sguardo alla storia recente di questa partita, che è naturalmente molto ricca, essendo un derby tra due formazioni brasiliane. Le ultime dieci sfide sono state quindi disputate tutte dal mese di settembre 2019 in poi, con un bilancio sostanzialmente equilibrato ma che vede il Botafogo in leggero vantaggio con cinque vittorie a fronte di quattro successi per l’Atletico Mineiro.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING/ Qualifiche live video Gp Qatar 2024: Q1, le Ferrari dietro Russell (30 novembre)

C’è di conseguenza un solo pareggio, che però è maturato nell’ultima partita disputata fra questi due club, uno 0-0 tra l’altro recentissimo perché il calendario del campionato brasiliano ha messo di fronte giovedì 21 novembre, appena una decina di giorni fa, le due squadre che oggi si giocano il titolo di campioni del Sudamerica. Il trend recente è favorevole al Botafogo, che nelle ultime cinque partite ha vinto tre volte e persa una sola, ma naturalmente in una finale secca e con una posta in palio così alta, tutto questo potrebbe avere un’importanza molto relativa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Cremonese a valanga (30 novembre 2024)

DIRETTA ATLETICO MINEIRO BOTAFOGO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La finale di Copa Libertadores sarà la diretta Atletico Mineiro Botafogo e potrà essere seguita solo in streaming sul sito di Mola. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni del Monumental e le migliori azioni della partita.

ATLETICO MINEIRO BOTAFOGO, GLORIA ETERNA IN PALIO NELLA FINALE DI COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores è giunta alla finale e, alle 21,00 di sabato 30 novembre 2024, si giocherà la diretta Atletico Mineiro Botafogo sullo sfondo del campo neutro del suggestivo Monumental di Buenos Aires. La sfida è un classico del calcio brasiliano e metterà in campo due squadre da sempre rivali e pronte a contendersi la “Gloria Eterna”.

Diretta/ Catania Cavese (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Fella! (Serie C, 30 novembre 2024)

L’Atletico Mineiro di Milito che ha completamente mollato il campionato e non vince una partita dalla gara di andata in Copa Libertadores contro il River Plate. Primo posto in classifica nel campionato brasiliano ed un percorso da fare invidia quello del Botafogo che si presenta a questa finale da favorito dopo aver superato il Penarol in semifinale.

ATLETICO MINEIRO BOTAFOGO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Entriamo nel vivo di questa finale andando ad approfondire le probabili formazioni in vista della partita. L’Atletico Mineiro di Milito andrà in campo con una difesa a tre composta da Alonso, Battaglia e Lyanco davanti alla porta difesa da Everson. Scarpa e Arana saranno i due esterni di centrocampo con Franco e Vera a gestire la mediana. Il tridente offensivo sarà formato da Hulk, Deyverson e Paulinho chiamati a portare gol e giocate offensive.

Gioca a quattro, invece, il Botafogo di Jorge che non avrà a disposizione lo squalificato Ponte ma giocherà con Vitinho, Bastos, Barboza e Telles davanti alla porta di Victor. Freitas e Barbosa agiranno in mediana a supporto di una trequarti formata da Martins, Almada e Jefferson Savarino con Tiquinho Soares unica punta.

ATLETICO MINEIRO BOTAFOGO, LE QUOTE

Per approfondire ulteriormente la diretta Atletico Mineiro Botafogo andiamo anche a vedere quali sono le quote proposte da AdmiralBet per questa finale. La partita si giocherà sul campo neutro del Monumental e quelli che sono segnati come padroni di casa partono sfavoriti con il loro 1 quotato a 3,40 contro il 2 per gli ospiti a 2,10 e il pareggio X nei 90 minuti a 3,00.