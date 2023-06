Calciomercato Atalanta News/ Musso-Carnesecchi-Gollini: due restano, uno parte (giovedì 22 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: IL NODO PORTIERE

Il calciomercato Atalanta in questo momento sembra orientato sulle cessioni: non ci sono ancora troppe notizie relative agli acquisti, la rosa andrà sfoltita e bisognerà anche capire da quali calciatori poter monetizzare. Per esempio, abbiamo il nodo portiere: Marco Sportiello è destinato al Milan, ma avremo i rientri dai prestiti di Pierluigi Gollini (Napoli, ma nei primi sei mesi della stagione era alla Fiorentina) e Marco Carnesecchi (Cremonese, per il secondo anno consecutivo) e dunque con Juan Musso ci saranno tre portieri di valore. Almeno uno partirà: difficile al momento capire di chi si possa trattare. Per quanto riguarda Gollini, il Napoli non ha esercitato il diritto di riscatto di 8 milioni ma Rudi Garcia vorrebbe comunque puntare sul veneto, e quindi si potrebbe cercare uno sconto sul prezzo precedentemente pattuito.

Calciomercato Milan News/ Bloccato Luka Romero, arriverà dalla Lazio a parametro zero (22 giugno 2023)

Musso, che aveva già perso il posto a favore di Sportiello nella seconda parte della stagione, ha richieste dalla Spagna: lo vorrebbe il Villarreal, l’argentino insegue sempre la nazionale e quindi potrebbe decidere di lasciare l’Atalanta qualora la società orobica dovesse puntare le sue fiche su Carnesecchi. Il quale ha parlato recentemente dell’onore che si prova nell’essere accostati alla Juventus: quello bianconero è uno dei club sulle sue tracce, il titolare dell’Under 21 sa bene che potrebbe avere l’occasione di andare a giocare in una squadra di grande livello ma del resto l’Atalanta farà l’Europa League, e dunque l’ex Cremonese potrebbe prendere la decisione di restare anche se alla fine sceglierà Gian Piero Gasperini…

Calciomercato Torino News/ Offerta per il giovane Mantilla, si chiude per Bellanova? (22 giugno 2023)

DEMIRAL VERSO L’INTER

Sempre sul fronte cessioni, non va sottovalutata per il calciomercato Atalanta la posizione di Merih Demiral: il turco, che era arrivato a Bergamo dalla Juventus, non ha trovato lo spazio che si sarebbe aspettato. Nell’ultima stagione un infortunio lo ha bloccato nel momento migliore: Gian Piero Gasperini ha scelto di puntare sul classe 2003 Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti è sempre stato un intoccabile così come Rafa Toloi, in più il rientro di José Luis Palomino dalla sospensione per doping ha tolto ancor più minuti a un Demiral che alla fine ha dovuto giocare il ruolo di riserva di lusso, stando in campo davvero poco (se non nulla).

Calciomercato Juventus News/ Rovella-De Winter, contropartite o conferma in bianconero? (22 giugno 2023)

Inevitabile adesso che per lui si possano aprire le porte di un’altra squadra, ma il problema è capire quale e con che formula. Per esempio, nelle ultime ore si sarebbe rifatta sotto l’Inter, che ha sempre il leitmotiv di dover trovare un’alternativa a Milan Skriniar e in generale vorrebbe migliorare e possibilmente ringiovanire la sua difesa: il profilo del turco ex Sassuolo e Juventus piace parecchio a Simone Inzaghi, ma in questo momento i nerazzurri di Milano non hanno troppo denaro contante da investire e dunque sarebbero intenzionati a ragionare sulla modalità del prestito. Questo starà bene all’Atalanta? Da valutare, perché come detto la Dea vorrebbe anche monetizzare in questa sessione di calciomercato e Demiral potrebbe essere un profilo giusto con cui farlo: il centrale piace a varie squadre, presto potrebbero dunque arrivare altre notizie in merito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA