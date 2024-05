Calciomercato Atalanta News/ Suslov e James, due giovani su cui Gasperini può puntare (30 maggio 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: SUSLOV IL PRIMO RINFORZO?

Vinta l’Europa League e incassata la conferma di Gian Piero Gasperini, per la quale però potrebbe esserci qualche complicazione a livello economico – o comunque va ancora trovata la quadra – l’Atalanta si lancia ora nel calciomercato estivo: aver vinto una coppa europea ha aumentato ancor più lo status della Dea, che del resto ne aveva già guadagnato parecchio con le partecipazioni in Champions League (arrivando anche ai quarti). Le strategie della dirigenza saranno le solite: adesso si può sognare qualche colpo di primo piano (del resto Teun Koopmeiners già lo era) ma al fianco ci saranno elementi giovani che possano crescere al Gewiss Stadium, come già successo con alcuni giocatori che hanno vinto l’Europa League.

Un esempio è rappresentato da Tomas Suslov: trequartista mancino del Verona, classe 2002, lo slovacco era già nel mirino dell’Atalanta perché protagonista di un ottimo finale di campionato, con tanto di salvezza per l’Hellas e posto da titolare guadagnato nello scacchiere di Marco Baroni. Suslov potrebbe arrivare a meno di 10 milioni di euro, ma giocherà gli Europei: l’Atalanta per ora non ha aperto una nuova trattativa per lui ma nel caso potrebbe provare a bruciare le tappe, perché una rassegna continentale di alto profilo farebbe lievitare il prezzo di un calciatore che per il momento potrebbe essere acquistato sotto traccia. Come detto però quella che era un’idea un mese fa sembra non aver trovato ancora la giusta continuità.

SI PUNTA ANCHE JORDAN JAMES

Un altro nome che circola per il calciomercato Atalanta è quello di Jordan James: in questo caso si tratta addirittura di un calciatore nato nel 2004, che ha giocato nel Birmingham. La squadra è addirittura retrocessa, ma lui si è fatto ampiamente notare: ha segnato 8 gol e soprattutto ha ricoperto parecchi ruoli nel 4-2-3-1. Centrocampista centrale di base, è stato schierato a volte sulla trequarti in posizione centrale e poi ha avuto un periodo, tra febbraio e marzo, in cui è stato provato come esterno a sinistra nella linea alle spalle del centravanti, rispondendo con due gol consecutivi contro Sunderland e Ipswich Town.

Logicamente alcune squadre gli hanno messo gli occhi addosso, perché Jordan James sembra un giovane destinato a fare strada; il Birmingham però è finito nella League One e dunque difficilmente potrà chiedere la luna per il suo cartellino. Si parla di una richiesta di 10 milioni per il prodotto del vivaio: non tantissimi ma nemmeno pochi, infatti in questo momento l’Atalanta dovrebbe chiedere uno sconto vista anche la giovane età, perché ancora la Dea non sarebbe particolarmente convinta di spendere tanti soldi per un calciatore che, al netto del suo valore individuale, ha giocato in una squadra retrocessa dalla seconda divisione inglese. Vedremo allora, certamente però Gian Piero Gasperini potrebbe giovarsi parecchio di un profilo come quello di James.











