Calciomercato Atalanta News: Daniel Maldini all’Atalanta

Il calciomercato Atalanta sembrava non doversi muovere più di troppo in questa sessione invernale ma gli infortuni delle ultime gare impongono alla dirigenza di doversi muovere per sopperire alle mancanze in quei ruoli che Gian Piero Gasperini avrà nelle prossime settimane, la prima e forse quella più significativa è l’assenza di Ademola Lookman che starà fuori almeno per un mese e che in rosa non ha un vero sostituto, l’unico potrebbe essere Nicolò Zaniolo ma il rapporto con il tecnico non è mai sbocciato e difficile quindi che gli venga affidato quel ruolo, Scamacca è ancora fuori e non si può quindi pensare ad un attacco a due insieme a Retegui con De Ketelaere alle loro spalle.

La dirigenza bergamasca ha però immediatamente trovato il possibile sostituto e concluso l’operazione in pochissimo tempo per un giovane del nostro campionato su cui c’era l’interesse di diverse squadre, Daniel Maldini, il trequartista classe 2001 di proprietà del Monza ha stupito nella scorsa stagione e anche se in questa con più responsabilità sta faticando l’Atalanta ha deciso di puntarci e di investire 14 milioni, 7 dei quali andranno al Milan che deteneva il 50% della futura rivendita, per averlo subito. Maldini potrà essere un titolare nel primo periodo per poi al ritorno di Lookman scendere nelle gerarchie ed entrare dalla panchina.

Calciomercato Atalanta News: Nicolò Bertola primo obiettivo per la difesa

L’altra zona di campo su cui il calciomercato Atalanta dovrà sicuramente intervenire è quella della difesa dove nella gara di Champions League contro il Barcellona Gasperini ha perso sia Saed Kolasinac che Giorgio Scalvini, ora i difensori a disposizione del tecnico sono pochi e viste le difficoltà nel raggiungere Joel Ordonez del Club Brugge, l’Atalanta ha deciso di virare su un ragazzo italiano che sta impressionando nella sua stagione in Serie B. Il suo nome è Nicolò Bertola, difensore centrale classe 2003 dello Spezia con cui quest’anno ha giocato 20 partite realizzando anche 3 gol e 2 assist, sul giocatore però c’è anche l’interesse del Bologna e soprattutto della Roma che è alla ricerca di un difensore.

L’ultima idea che rimane sempre aperta è quella di Giacomo Raspadori, l’attaccante del Napoli ha chiesto di essere ceduto ma la difficoltà nel raggiungere un esterno sta facendo rallentare gli azzurri nel cedere il ragazzo, inoltre i partenopei vorrebbero che la cessione avvenisse a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto, mentre l’Atalanta preferirebbe un prestito secco o in alternativa con il diritto di riscatto. C’è poi l’interesse della Roma che non ha ancora trovato il sostituto di Dovbyk e che da settimane prova a convincere il ragazzo.