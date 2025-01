Calciomercato Atalanta News, il primo colpo della sessione invernale

Il calciomercato Atalanta si sta muovendo in questa sessione invernale per dare a Gian Piero Gasperini dei rinforzi per continuare a lottare per la vittoria dello scudetto, che sarebbe l’ennesima impresa dell’allenatore con la squadra di Bergamo. Per questo la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi su due giocatori per riempire quelle lacune presenti in rosa e a cui Gasperini sta sopperendo con il gioco e con grandi prestazioni dei suoi titolarissimi.

Il primo nome del calciomercato Atalanta è per il reparto difensivo e si tratta di Joel Ordonez, difensore proveniente dall’Ecuador classe 2004 e di proprietà del Club Brugge con cui nelle ultime due stagioni è diventato un titolare inamovibile della difesa della squadra belga prendendo il posto di John Lucumi passato al Bologna. Ordonez è un difensore centrale moderno, dotato di un’ottima rapidità e lettura difensiva ma è utile anche in fase di impostazione grazie ad un buon piede destro, è molto duttile potendo giocare facilmente anche in una difesa a tre come braccetto e all’occorrenza può ricoprire anche la posizione di mediano davanti alla difesa.

Calciomercato Atalanta News, le altre possibili operazioni

L’altra intenzione del calciomercato Atalanta è quella di fornire a Gasperini un vice Retegui, indisponibile in questo momento, e che per via del lungo stop di Scamacca rimediato questa estate non ha un vero e proprio sostituto, la sua mancanza non è rimpianta per via delle ottime prestazioni di Lookman e De Ketelaere ma un innesto in quel ruolo serve. Ed ecco allora che anche in casa Atalanta spunta il nome di Beto, cercato anche da Roma e Torino, e che potrebbe essere un’occasione per la sua volontà di tornare a giocare, occhio però che con l’addio dell’allenatore dell’Everton Sean Dyche, l’ex Udinese potrebbe tornare nelle rotazioni e decidere di rimanere in Premier League.

Il calciomercato Atalanta però deve tenere gli occhi aperti anche in uscita infatti sembrerebbe che il Real Madrid si sia fatto avanti per chiedere informazioni su Ederson, centrocampista che con Gasperini è sbocciato e ha stregato tutta Europa per le sue grandi doti fisiche e di corsa e per la sua capacità di interdire il gioco avversario e alle volte anche trovare la via della rete. Quelle di Ederson e Real Madrid sono ancora solo voci ma non è detto che la squadra di Ancelotti non possa tornare all’assalto la prossima estate offrendo i 50 milioni richiesti dall’Atalanta.