Calciomercato Roma News: Emanuel Emegha nuova idea per l’attacco

Il calciomercato Roma continua a cercare i giocatori giusti per completare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri per permettergli di raggiungere un posizionamento europeo, o anche Champions, a fine anno, alcuni importanti arrivi sono già stati chiusi, in particolare quello di Rensch, ma l’interesse di Ghisolfi e della dirigenza americana è verso l’attaccante che debba essere un’alternativa ad Artem Dovbyk ma che possa anche giocare in coppia con lui o alle sue spalle. La ricerca dei giallorossi poi deve scontrarsi con le difficoltà economiche che vive la società e che impone di fare operazioni a basso costo o solamente in prestito fino alla fine della stagione.

Calciomercato Roma News/ Sogno Casemiro! Hermoso al Leverkusen, Dahl tra PSV e Hoffenheim (29 gennaio 2025)

Il nuovo nome del calciomercato Roma che Ghisolfi avrebbe cercato di contattare è quello di Emanuel Emegha, attaccante olandese classe 2003 di proprietà dello Strasburgo con cui quest’anno in Ligue 1 ha collezionato 14 presenze nelle quali ha realizzato 8 gol e 2 assist. Difficile però che il club francese abbia intenzione di cedere il suo attaccante e soprattutto che accetterebbe di farlo con la formula del prestito che abbia o meno il diritto/obbligo di riscatto, ecco che quindi il profilo che rimane più fattibile è quello di Giacomo Raspadori.

Calciomercato Roma News/ Embolo il nuovo vice Dovbyk, Paredes e Soule possono lasciare (29 gennaio 2025)

Calciomercato Roma News: Nicolò Bertola opzione in difesa

Il calciomercato Roma cerca poi un difensore centrale visto il prossimo addio di Mario Hermoso in direzione Bayer Leverkusen e nonostante ci siano stati i primi contatti con il Las Palmas e Mika Marmol l’offerta di 7 milioni è ancora troppo bassa, Ghisolfi allora ha messo gli occhi su un difensore italiano che sta stupendo in questa stagione e che potrebbe essere un affare low cost ma con un grande rendimento. Il giocatore scelto dalla Roma è Nicolò Bertola, difensore centrale classe 2003 di proprietà dello Spezia con cui ha disputato 20 partite realizzando 3 gol e 2 assist questa stagione tra Serie B e Coppa Italia.

Calciomercato Roma news/ Sondaggio Casemiro. Celik-Galatasaray, pista calda! (28 gennaio 2025)

Bertola è seguito anche da altre squadre di Serie A come Atalanta e Bologna che come la Roma sono alla ricerca di un difensore giovane da poter aggiungere alla rosa ma anche dalla Fiorentina che si fionderebbe sul ragazzo nel caso di cessione di Comuzzo al Napoli, ancora lontana ma non impossibile in questo momento. La valutazione dei liguri è di 6 milioni ma la richiesta è leggermente più alta per lasciarlo partire immediatamente per questo gli uomini del calciomercato Roma potrebbe proporre un prestito fino a fine anno con un obbligo di riscatto tra i 6 e gli 8 milioni per convincere lo Spezia a lasciare immediatamente Bertola per metterlo a disposizione di Ranieri.