CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PAZZA IDEA INSIGNE

Il calciomercato Fiorentina potrebbe riaccogliere in Italia Lorenzo Insigne. Il figliol prodigo di Napoli ha lasciato il Belpaese nel 2022 dopo aver debuttato nel 2010 con i partenopei, squadra con cui ha disputato oltre 300 partite in 10 anni. Prima del decennio in azzurro, Insigne aveva avuto tre avventure in prestito con Cavese, Foggia e Pescara. Lorenzo ha poi abbracciato Toronto come nuova tappa della sua vita e carriera calcistica nel 2022, estate che ha anticipato il terzo storico scudetto del Napoli.

In Canada, giocando però nel campionato MLS, Insigne ha siglato 18 goal in 63 partite senza conquistare nessun trofeo. Col Napoli invece vanta due Coppa Italia e una Supercoppa italiana oltre al campionato di Serie B col Pescara e naturalmente l’Europeo con la Nazionale. In quella storica cavalcata fino alla vittoria ai calci di rigore contro l’Inghilterra a Wembley, Insigne era risultato decisivo grazie alla rete del momentaneo 2-0 siglata contro il Belgio nel match concluso successivamente per 2-1. Dopo essere stato estromesso dal Toronto per questioni di registrazione rosa, il ritorno in Italia è molto vicino. Su di lui si è fatto avanti il Monza, ma per ora il calciomercato Fiorentina avrebbe messo tra le priorità proprio l’ex capitano del Napoli. A Firenze troverebbe in panchina Palladino, un altro figlio della terra del Vesuvio.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PASSI AVANTI FOLORUNSHO

Il calciomercato Fiorentina non si ferma solo a Insigne. Infatti Napoli torna nel destino della viola con Folorunsho. L’attuale calciatore del Napoli non è riuscito a trovare minuti dopo il suo exploit con la casacca del Verona. Molto vicino alla Lazio in estate, alla fine il classe 1998 è rimasto al Maradona. Ora però la Fiorentina potrebbe offrire al calciatore ex Bari decisamente più spazio. Sebbene Conte non voglia farlo partire senza sostituto, ci sono degli aggiornamenti.

Secondo Sky, i partenopei potrebbe cedere il calciatore anche senza aver già trovato colui con cui sostituirlo. Insomma, in un modo o nell’altro Folorunsho sembra destinato a vestire la maglia dei toscani rinforzando il centrocampo. Per Michael è un’occasione importantissima di mettere nelle gambe il ritmo partita utile per tornare quantomeno vicino ai livelli di Verona per poi dare il massimo in vista della prossima stagione, dove spera di essere più protagonista.

