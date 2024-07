Calciomercato Fiorentina News/ Berardi è un’occasione, Valentini, affare in chiusura (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, TORNA DI MODA L’IDEA BERARDI

Il calciomercato Fiorentina è iniziato con l’arrivo di Raffaele Palladino al posto di Vincenzo Italiano. Oltre a Moise Kean, che cercherà di eliminare il “problema gol” alla squadra toscana, ci sono molte altre idee in testa alla dirigenza viola e naturalmente al tecnico reduce da anni convincenti a Firenze.

Un nome di calciomercato che sistematicamente viene accostato alla Fiorentina è quello di Domenico Berardi. Retrocesso con il Sassuolo, sebbene non abbia giocato per quasi metà stagione, Il Corriere Fiorentino ha parlato di come il giocatore neroverde sia ora più che mai un’idea concerta.

Da sempre un pallino di Pradè, Berardi verosimilmente non rimarrà in Serie B con il Sassuolo. Per questo la Fiorentina potrebbe garantire al calciatore il palcoscenico del massimo campionato italiano e inoltre un ruolo da assoluto protagonista nel progetto Palladino.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, VALENTINI HA SVOLTO LE VISITE

Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo e chiude un altro colpo. Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors seguito fortemente anche dalla Roma, è pronto a diventare un nuovo calciatore della viola. A confermarlo sono diverse testate giornalistiche che confermano le visite mediche.

Il calciatore infatti le avrebbe già svolte e dunque ha rifiutato la proposta di rinnovo da parte del club argentino. Ora la palla passa alla Fiorentina per quanto riguarda la data di arrivo. Pagando una commissione il calciatore potrebbe unirsi già ora alla Fiorentina altrimenti lo farebbe a costo zero a gennaio.

A centrocampo non ci sono grandi novità di calciomercato per la Fiorentina con Vranckx sempre favorito e Thorstvedt che si avvicina: il centrocampista del Wolfsburg è la priorità, ma la squadra tedesca non scende oltre i 12 milioni di euro, già richiesti alla Fiorentina qualche settimana fa. I toscani stanno lavorando in quella direzione.

Per il centrocampista del Sassuolo invece ci sarebbe già l’offerta definitiva. Secondo La Gazzetta dello Sport, la viola ha offerto 7 milioni bonus compresi, un’offerta che pare accontentare la società emiliana. Il giocatore sarebbe entusiasta di tornare a giocare in Serie A.

