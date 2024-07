Calciomercato Fiorentina News/ Valentini, sorpasso decisivo alla Roma. Idea Thorstvedt (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, SITUAZIONE VALENTINI: ORA O A GENNAIO

Il calciomercato Fiorentina è iniziato. L’arrivo di Moise Kean ha dato a Palladino la punta su cui lavorare per il prossimo anno, ma servono anche rinforzi in difesa. Per questo nelle ultime ore, la società toscana ha affondato definitivamente il colpo per Nicolas Valentini del Boca Juniors.

La prima squadra a mostrare interesse per il giocatore in Italia è stata la Roma, complice anche il passato di De Rossi al Boca. I viola si sono inseriti più tardi e con il più classico dei sorpassi hanno beffato i giallorossi: la trattativa è in chiusura e le visite verranno svolte direttamente in Argentina.

Il grande dubbio riguarda la data dell’approdo a Firenze del difensore classe 2001. Il suo contratto scade il 31 dicembre 2024, dato che le date della stagione in Argentina sono diverse dalle nostre. Ciò vuol dire che a gennaio si libererebbe gratuitamente, ma la Fiorentina starebbe pensando di anticipare il suo arrivo già a settembre pagando un indennizzo.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, PRENDE QUOTA THORSTVEDT DEL SASSUOLO

Il calciomercato Fiorentina guarda anche al centrocampo. Gli addii a zero di Duncan, Maxime Lopez, Castrovilli e Bonaventura hanno svuotato la zona nevralgica del campo. Ora la squadra toscana dovrà intervenire per forza di cose sul mercato per rendere la vita più facile a Palladino, attualmente con gli uomini contati.

Sono parecchi i nomi sulla lista della dirigenza viola, consapevole appunto dell’emergenza. Se Vranckx del Wolfsburg (ex Milan) è la priorità assoluta, l’altro profilo con alte percentuali di possibilità di riuscita è Thorstvedt del Sassuolo. Il giocatore non sarebbe entusiasta di giocare la Serie B coi neroverdi.

