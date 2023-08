Calciomercato Genoa News/ Colpo Malinovskyi in chiusura, tentativo per Fabbian (oggi giovedì 17 agosto 2023)

CALCIOMERCATO GENOA NEWS: ARRIVA MALINOVSKYI

Grande colpo in entrata per il calciomercato Genoa: le notizie riportano infatti in chiusura la trattativa con l’Olympique Marsiglia per riportare in Serie A Ruslan Malinovskyi. Con l’OM sarebbe già stato trovato l’accordo, sulla base di un prestito con diritto di riscatto; adesso bisogna convincere il trentenne ucraino, che però nel nostro Paese si è trovato bene e dunque dovrebbe accettare a tutti gli effetti. Malinovskyi ripartirà dunque da una neopromossa, ma di grande ambizione come il Genoa: il Grifone si sta muovendo davvero bene in sede di calciomercato, e dopo aver acquistato Mateo Retegui – già determinante in Coppa Italia – aggiunge un calciatore esterno alla sua batteria offensiva, che è di tutto rispetto.

Malinovskyi è arrivato all’Atalanta nel 2019, prelevato dal Genk: si è subito distinto per il suo mancino al fulmicotone e la capacità di sfornare gol e assist. In 143 partite con la Dea ha segnato 30 reti; nel gennaio 2023 l’addio, soprattutto per qualche frizione con Gian Piero Gasperini legata all’utilizzo sul terreno di gioco. A Marsiglia le cose non sono andate troppo bene per l’ucraino, impiegato con regolarità ma senza mai brillare; adesso la possibilità di tornare in un campionato che lo ha sempre visto protagonista, e in una squadra come il Genoa che sembra fatta su misura per lui: staremo a vedere cosa porterà il matrimonio ai rossoblu, ma i tifosi possono già iniziare a sognare…

FABBIAN UNA POSSIBILITÀ

Sul fronte entrate poi il calciomercato Genoa potrebbe registrare un altro affare: si parla con insistenza di Giovanni Fabbian, il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter che l’anno scorso è stato protagonista di un’ottima stagione con la maglia della Reggina, iniziata alla grande e poi calata nel rendimento, ma nel complesso appunto positiva anche per i risultati della squadra. Rientrato dal prestito, per Fabbian la Serie A è più che un’ipotesi: infatti Frosinone e Bologna hanno chiesto informazioni e sperano di prelevarlo in prestito, ma soprattutto il ragazzo era entrato nell’operazione che avrebbe dovuto portare Lazar Samardzic all’Inter.

Quando poi il tutto è saltato, anche il viaggio di Fabbian verso il Friuli si è congelato: ora per lui si aprono altre possibilità. Per esempio appunto il Genoa: chiaramente il Grifone lo prenderebbe in prestito e questa è anche l’intenzione della società nerazzurra, che sa di avere in mano un goiellino e vuole valutarne la crescita prima di lasciarlo partire a titolo definitivo (come accaduto con Cesare Casadei, che pure ha fatto un percorso diverso) ad un prezzo maggiore o, meglio ancora, integrarlo nella rosa della prima squadra. Il Genoa comunque dovrà definire altre operazioni di calciomercato prima di trattare per il prestito di Fabbian, dunque in questo caso bisognerà aspettare.











