PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA: INZAGHI SENZA DUE PEDINE!

La lettura delle probabili formazioni Inter Bologna riguarda la partita che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 15 gennaio: si tratta del recupero della 19^ giornata di Serie A 2024-2025, che l’Inter non aveva potuto disputare perché impegnata in una Supercoppa che si è risolta con la bruciante sconfitta in finale contro il Milan, messo sotto con due gol ma poi capace di rimontare. In campionato invece la squadra di Simone Inzaghi sta volando, ha trovato il giusto passo e vincendo questa sera si porterebbe ad un solo punto dal Napoli: contando che deve ancora concludere la partita di Firenze, l’Inter potrebbe riprendersi il primo posto in classifica.

Anche il Bologna però va tenuto in considerazione: i felsinei anche quest’anno sono in piena corsa per un posto in Europa che potrebbe anche essere la Champions League, domenica scorsa la squadra rossoblu ha sfiorato quella che sarebbe stata un’importantissima vittoria contro la Roma, venendo ripresa al termine del recupero fiume dal rigore di Dovbyk. Si tratta allora di una partita tutta da vivere e che potrebbe anche regalare sorprese sul piano del risultato; in questo spazio noi proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni Inter Bologna a poche ore dal match.

QUOTE E PRONOSTICO INTER BOLOGNA

A margine delle probabili formazioni Inter Bologna proviamo a fornire, per gli amanti delle scommesse, le quote Snai: la vittoria dei padroni di casa è pagata 1,43, il successo del Bologna vale 6,75 mentre il pareggio è quotato 4,50.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

LE MODIFICHE NERAZZURRE

Nelle probabili formazioni Inter Bologna saranno necessari dei cambi da parte di Simone Inzaghi: oltre a Mkhitaryan, a centrocampo mancherà anche Calhanoglu che ne avrà per due settimane abbondanti, dunque appare scontata la presenza di Asllani in cabina di regia con Zielinski a fare la mezzala sul centrosinistra, ma attenzione alla possibile titolarità di Frattesi che, sia pure in uscita, al momento rimane a disposizione e potrebbe giocare per far rifiatare Barella, visto che a breve ci saranno due impegni importanti in Champions League. Per questo motivo in difesa potrebbe rimanere fuori Alessandro Bastoni: pronto ad arretrare Carlos Augusto.

Torna invece Pavard: ballottaggio tra lui e Darmian con la conferma di De Vrij e del portiere Sommer, a centrocampo ovviamente tornerà titolare Dimarco che si prenderà la corsia sinistra mentre Dumfries giocherà sull’altro versante. In attacco invece torna a vedersi Marcus Thuram, che era rimasto in panchina a Venezia ma anche in Supercoppa: il francese sarà titolare contro il Bologna, da capire se ci sarà ancora campo per Taremi che nel caso spingerebbe in panchina Lautaro Martinez, come detto è ampiamente probabile che Inzaghi scelga il turnover questa sera.

ITALIANO PERDE LUCUMÌ

Sul fronte Bologna non ci saranno grandi stravolgimenti nelle probabili formazioni della sfida con l’Inter. Tra i pali il solito di Skorupski, come difensori centrali Italiano schiererà la coppia Beumeka-Casale che prenderà il posto dello squalificato Lucumì. Come terzino destro dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Holm. Il ballottaggio riguarda la corsia di sinistra: qui Juan Miranda rimane favorito, ma dovrà vincere la concorrenza di Lykogiannis che anche per naturale turnover potrebbe avere una maglia, situazione simile in mezzo dove Pobega torna a disposizione, ma parte comunque alle spalle di Freuler e Lewis Ferguson.

Per quanto riguarda invece l’assetto offensivo, sicuramente sarà titolare Santiago Castro (il cui futuro potrebbe e dovrebbe essere nell’Inter) che contro la Roma aveva lasciato il posto a Dallinga, ancora una volta Orsolini è ai box e a giostrare sulla destra sarà presumibilmente Benjamin Dominguez, questo perché sull’altro lato del campo dovrebbe avere la maglia Dan Ndoye (i due comunque possono agilmente scambiarsi la posizione). Al centro ci sarà Odgaard; un’alternativa per il Bologna è quella di schierare Ferguson sulla trequarti, a quel punto Pobega sarebbe titolare.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; M. Thuram, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, J. Miranda; Freuler, L. Ferguson; B. Dominguez, Odgaard, D. Ndoye; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano