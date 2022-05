Calciomercato Inter/ Bremer prima scelta in difesa, Lukaku può tornare ma…

CALCIOMERCATO INTER: LE MOSSE PER BREMER

Il calciomercato Inter continua a regalarci molte suggestioni e in questo momento ci sono due nomi sulla cresta dell’onda, cioè il difensore brasiliano Gleison Bremer che potrebbe essere la prima scelta per la retroguardia e il grande ex Romelu Lukaku, per il quale si continua a parlare di un possibile ritorno. Cominciamo però dalla difesa, perché in questo reparto la situazione è molto fluida: Stefan De Vrij ha il contratto in scadenza nel 2023 e in caso di offerta potrebbe partire, mentre Alessandro Bastoni sarebbe un pilastro, ma in caso di offerta “monstre” potrebbe anche essere il sacrificato di lusso.

A causa di tutto questo, è chiaro che in difesa potrebbe essere necessario un innesto di spessore, come ad esempio il migliore difensore dell’ultimo campionato di Serie A. Gleison Bremer potrebbe quindi essere un nome di spicco per il calciomercato Inter, però La Gazzetta dello Sport precisa che i nerazzurri non intendono arrivare ai 50 milioni di euro di cui si è parlato negli ultimi giorni. La trattativa per Bremer potrebbe essere di conseguenza lunga e complessa, anche se l’Inter ha già incassato il gradimento del giocatore granata. Bisognerà vincere la concorrenza di altre squadre interessate (magari anche il Milan), ma l’Inter potrebbe avere un jolly: al Torino piace molto Andrea Pinamonti, che potrebbe quindi entrare nella trattativa.

CALCIOMERCATO INTER: LA SITUAZIONE PER LUKAKU

Con il nome di Pinamonti possiamo passare all’attacco. C’è naturalmente la trattativa per Dybala, però una suggestione molto affascinante per il calciomercato dell’Inter è naturalmente legata al possibile ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro dopo il difficile anno vissuto dall’attaccante belga al Chelsea. Il bilancio in campo non è stato nemmeno così disastroso (15 gol segnati), ma il feeling non è mai scattato e Lukaku al Chelsea non è felice. La nostalgia per l’Inter e per Milano è concreta, Romelu vorrebbe davvero tornare ad indossare la maglia nerazzurra, ma i rapporti con il Chelsea si sono deteriorati e questo potrebbe essere un problema.

La Gazzetta dello Sport ha ricostruito lo scenario: Lukaku è disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di tornare all'Inter, passando da 14 a 7 milioni netti. Se la firma arrivasse entro il 30 giugno, inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali del decreto crescita il costo al lordo per l'Inter sarebbe di 10 milioni invece di 14 e questa potrebbe essere una ulteriore spinta, che però richiede di fare in fretta. L'Inter però non può svenarsi per ricomprare il cartellino dal Chelsea ed allora sarebbe fondamentale riuscire a portare a termine la trattativa senza creare fastidio ai Blues. Morale della favola: tocca a Lukaku convincere il Chelsea a farlo partire in prestito. Ci riuscirà? E sarebbe fattibile prendere sia lui sia Dybala? Le risposte a queste due domande saranno decisive…











