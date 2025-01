CALCIOMERCATO INTER: UNA ROSA CHE FUNZIONA

Difficile che il calciomercato Inter possa migliorare una rosa che funziona e ha portato la squadra nerazzurra al primo posto virtuale, visto che l’Inter ha un punto meno di Atalanta e Napoli ma con una partita da recuperare. I numeri non mentono: attualmente la squadra di Simone Inzaghi ha il migliore attacco e la seconda miglior difesa del campionato. Il calciomercato Inter estivo, con lo scudetto vinto, non è stato scoppiettante, ma di basso profilo: ha puntellato la rosa con qualche seconda linee che aggiungesse profondità e mantenesse integra la competitività in assenza dei titolari. Qui però bisogna distinguere: se Piotr Zielinski ha garantito un solido contributo come mezzala se non da regista, in assenza di Hakan Calhanoglu, lo stesso non si può dire di Mehdi Taremi e Joaquin Correa.

Entrambi infatti hanno faticato a imporsi, l’iraniano ha certamente trovato più spazio (soprattutto in Champions League) ma, a parte la partita contro la Stella Rossa, il suo rendimento è stato al di sotto delle attese. Certo: non è semplice imporsi in un’Inter che può contare su Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma forse Inzaghi sperava in qualcosa di più dai suoi attaccanti di scorta. Discorso a parte per Tomas Palacios, preso per aumentare le opzioni difensive: il giovane argentino non si è praticamente mai visto, ma potrebbe comunque rappresentare un investimento per il futuro. Dunque ora tocca ragionare su quello che il calciomercato Inter potrebbe andare a migliorare nella sessione invernale.

CALCIOMERCATO INTER, COSA SERVE PER GENNAIO?

Cosa serve dunque al calciomercato Inter di gennaio? La risposta di fatto l’abbiamo già data: al momento ci sentiamo di dire, soprattutto a gennaio, che non ci siano calciatori in grado di spostare nettamente gli equilibri, anche perché i nerazzurri hanno calciatori di primissimo livello in ogni reparto. Tuttavia, l’Inter affronta una doppia competizione e qualche problema fisico lo ha già accusato: quello che allora potrebbe arrivare in dote dal calciomercato è una serie di rincalzi per evitare di andare in affanno. Ultimamente ha giocato molto poco Francesco Acerbi, a prenderne il posto è stato Stefan De Vrij che però in carriera si è fermato spesso, è stato tanto ai box anche Benjamin Pavard e, se anche Yann Bisseck è cresciuto esponenzialmente, a oggi Inzaghi deve sperare che Alessandro Bastoni rimanga sano.

Il discorso sulla difesa, che ha comunque garantito un ottimo rendimento (la gara spartiacque, in positivo, è stata il 4-4 di San Siro contro la Juventus), si può fare sull’attacco: si aspetta che Lautaro Martinez torni quello straripante della prima metà della stagione scorsa, Marcus Thuram è una garanzia ma, come già detto, dalla panchina non si alzano alternative di straordinaria qualità. L’idea potrebbe essere rinunciare ad Arnautovic (o Correa) per acquistare un vero rincalzo per il Toro: anche qui, a gennaio è difficile ma ad esempio c’è un Randal Kolo Muani in uscita dal Psg che potrebbe fare molto comodo. La concorrenza sul francese è parecchia, anche e soprattutto in Serie A, ma l’Inter ha una posizione solidissima e potrebbe realmente attirare il calciatore.