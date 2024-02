Calciomercato Inter, le pagelle/ Voto 6.5, Buchanan per Cuadrado. Passi avanti in ottica estiva

CALCIOMERCATO INTER, GLI ACQUISTI: NON SOLO BUCHANAN

Il calciomercato dell’Inter in entrata ha visto un solo colpo, ma mirato. La scommessa Juan Cuadrado, se così si può chiamare considerando i dubbi sulla sua tenuta fisica, si può considerare fin qui persa considerando il poco utilizzo dell’ex Juventus proprio per gli infortuni. Per questo i nerazzurri a gennaio si sono subiti messi al lavoro per fornire ad Inzaghi un calciatore più integro fisicamente e anche futuribile. Stiamo parlando di Tajon Buchanan, arrivato il 5 gennaio a Milano.

Il canadese classe 1999 è stato acquistato dal Club Brugge per 7 milioni. In occasione del Mondiale in Qatar, Buchanan è stato tra i più positivi e molti addetti ai lavori hanno cominciato a mettere sul proprio taccuino il terzino. Bisogna però sottolineare la crescita di Buchanan nel corso degli anni, avendo iniziato la sua carriera in MLS con il New England Revolution per poi passare al Club Brugge dove ha fatto conoscenza con il calcio europeo. Ora il grande salto in uno dei top 5 campionati per eccellenza come la Serie A.

CALCIOMERCATO INTER, LE CESSIONI: INZAGHI NON RINUNCIA A NESSUNO

Il calciomercato dell’Inter in uscita non ha visto partire nessuno della rosa titolare. Alla fine anche Alexis Sanches e Marko Arnatuovic, di certo non brillantissimi in questa prima parte di stagione complici anche infortuni oltre ad un rendimento rivedibile, sono rimasti. Un po’ per mancanza di attaccanti appetibili sul mercato, un po’ perché Simone Inzaghi conosce bene l’importanza della parola “gruppo” e probabilmente ha preferito a queste condizioni di rimanere così, senza cessioni e con un solo acquisto.

Da segnalare per dovere di cronaca la cessione in prestito di Lucien Agoume al Siviglia, utilizzato solo una volta per 5 minuto contro la Salernitana in questa prima parte di stagione nerazzurra. Altra partenza in prestito per Eddie Salcedo che fino a gennaio era in forza all’Eldense, Liga 2 spagnola, mentre ora fa il suo ritorno in Italia, più precisamente al Lecco in Serie B. Stesso campionato che sta affrontando Franco Carboni, poco utilizzato dal Monza e che spera di ritagliarsi il suo spazio alla Ternana dove ha già segnato nella partita contro il Cittadella.

PAGELLA INTER, GIUDIZIO FINALE SUL CALCIOMERCATO: BASI PER IL FUTURO

Il calciomercato dell’Inter è stato senza dubbio positivo. L’acquisto di Buchanan è stato l’unico ufficiale, ma ci sono altri due affari che non poteva mettere nella voce “acquisti” ma che verosimilmente si concretizzeranno in estate. Beppe Marotta ha infatti messo le basi per due colpi importanti come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Il primo è stato annunciato tra le righe da De Laurentiis: “E’ finita la storia d’amore, dopo otto anni è normale che un rapporto si consumi. A lui ho offerto un ingaggio più alto di quello che leggo prenderebbe all’Inter”.

Per Taremi invece la lunga corte fatta dai neroazzurri sembra aver portato i suoi frutti e dopo essere stato accostato anche al Milan nell’ultima sessione estiva, l’Inter è in pole per assicurarsi l’attaccante attualmente impegnato in Coppa d’Asia. Ovviamente si trattano di voci confermate, nulla di ufficiale, ma molto probabilmente il duo Zielinski-Taremi si tingerà di nerazzurro. In definitiva, sostituendo Cuadrado con Buchanan e mettendo le basi per il futuro, a meno di colpi di scena, l’Inter conclude un gennaio positivo. Voto 6.5.











