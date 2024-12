CALCIOMERCATO INTER NEWS: MARKO ARNAUTOVIC IN USCITA?

Marko Arnautovic potrebbe essere un nome al centro dell’attenzione per il calciomercato Inter nella sessione di gennaio, perché il centravanti austriaco classe 1989 piace molto al Torino, che ha la necessità di rinforzare un attacco che ha subito il durissimo colpo del grave infortunio di Duvan Zapata ormai quasi tre mesi fa, cioè proprio nella partita a San Siro contro l’Inter di sabato 5 ottobre scorso, che è stata il punto di svolta in negativo per il campionato del Torino di Paolo Vanoli.

Ecco allora che Marko Arnautovic è uno dei nomi sul taccuino dei granata, insieme a Beto dell’Everton, che in realtà sarebbe la prima scelta. I colleghi de La Stampa scrivono però che il Torino ha fretta e ciò potrebbe rendere complicata la strada verso Beto, per il quale infatti l’Everton non scenderà sotto i 16 milioni di euro. Arnautovic è l’alternativa che conosce molto bene l’Italia e che sicuramente costerebbe meno, anche considerando che sarà in scadenza a giugno con i nerazzurri: non vorrebbe lasciare l’Inter, ma essere titolare potrebbe naturalmente fargli piacere. Il nodo qui potrebbe essere lo stipendio: Arnautovic vuole 18 mesi di contratto a 3,5 milioni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL VENEZIA VUOLE RISCATTARE FILIP STANKOVIC

Nella sua prima esperienza all’Inter, cioè nella stagione del Triplete, Marko Arnautovic aveva come compagno di squadra Dejan Stankovic; adesso, al centro dell’attenzione per il calciomercato Inter c’è anche il figlio di Deki, cioè il portiere Filip Stankovic, che ormai ha definitivamente scalzato Joronen dal ruolo di titolare al Venezia e sta convincendo tutti con le sue prestazioni. Stankovic junior era arrivato in estate in Veneto, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Adesso ovviamente il Venezia vorrebbe esercitare quel riscatto, ma pure l’Inter sta seguendo con grande attenzione il portiere, che sta maturando una significativa esperienza in Serie A. Se ne riparlerà, dal momento che il riscatto da parte del Venezia sarà possibile al verificarsi di alcune condizioni, in primis la salvezza dei lagunari, sulla quale ad oggi è evidentemente impossibile sbilanciarsi. Ma in prospettiva il nome di Filip Stankovic sarà sicuramente uno dei più intriganti per il calciomercato Inter…

