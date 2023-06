Calciomercato Inter news/ Azpilicueta in arrivo: accordo biennale. Brozovic in uscita (23 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER: TUTTO FATTO PER AZPILICUETA

Cesar Azpilicueta sembra davvero vicino, il calciomercato Inter potrebbe dunque registrare questo colpo in entrata per il quale ormai siamo ai dettagli conclusivi. Lo spagnolo arriverà (salvo colpi di scena) dal Chelsea, ma è bene precisare che questa trattativa è svincolata da quella che punta a trattenere a Milano anche nella prossima stagione Romelu Lukaku. Cesar Azpilicueta ad agosto compirà 34 anni, evidentemente non sarà un acquisto di prospettiva ma dovrà dare subito un contributo importante, anche in termini di personalità ed esperienza.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Dzeko alle visite col Fenerbahce: le cifre del suo addio (22 giugno 2023)

Il suo contratto con il Chelsea scadrà al 30 giugno 2024, ma la rosa dei Blues è extralarge verso una stagione che sarà per loro senza Coppe, quindi Cesar Azpilicueta ha chiesto di risolvere con un anno d’anticipo il contratto, oppure di essere ceduto in prestito senza alcun indennizzo. In virtù dell’età e della sua storia con il Chelsea, dove ha vinto nove trofei, La Gazzetta dello Sport si dice sicura che sarà accontentato e potrà firmare un contratto biennale (oppure un anno con opzione per il secondo) e sarà il rinforzo di esperienza per la difesa dell’Inter di Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ L'agente di Trubin: "I nerazzurri sono una meta gradita" (21 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER: IL PUNTO SULLE MOSSE IN USCITA

Cesar Azpilicueta, nelle mosse di calciomercato Inter, è il giocatore esperto ma fisicamente integro che prenderà il posto di Skriniar alternandosi nel ruolo di marcatore di destra con l’altro nuovo acquisto Yann Aurel Bisseck e con Matteo Darmian. Tuttavia dobbiamo anche aggiornare la situazione relativa ai movimenti in uscita: i due nomi in bilico sono quelli di Marcelo Brozovic e André Onana. Brozovic è il giocatore che guadagna di più tra quelli di proprietà: costa all’Inter circa 13 milioni lordi all’anno e ha un contratto ancora lungo. Così, la società ha accolto l’invito a trattare la sua cessione da parte dell’Al-Nassr, che ha già convinto il croato con un ingaggio da 15 milioni netti a stagione per i prossimi tre anni. L’Inter chiede 25 milioni per la sua cessione, gli arabi al momento si sono spinti a 18: distanza che dovrebbe essere colmata in fretta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ C'è De Gea se non arriva Vicario. Dzeko verso la Turchia (20 giugno 2023)

L’addio di Brozovic farebbe male, come sempre quando saluta una bandiera, ma forse la situazione più delicata sarà quella relativa al portiere André Onana, perché il Manchester United ha deciso di non rinnovare con David De Gea per puntare forte sul nerazzurro. A Manchester Onana ritroverebbe Erik Ten Hag, già suo allenatore all’Ajax. Ieri c’è stato un incontro tra la dirigenza dello United e l’agente del portiere camerunese: gli inglesi presenteranno entro fine mese un’offerta all’Inter tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere il presidente Steven Zhang ad avvallare la cessione di Onana, anche se poi trovare un sostituto all’altezza diventerebbe una priorità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA