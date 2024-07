Calciomercato Inter News/ Danso e Alex Perez, le alternative a Buongiorno in difesa! (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, INTERESSE PER DANSO DEL LENS

Il calciomercato Inter deve ormai rassegnarsi ad Alessandro Buongiorno. Il giocatore non vuole aspettare i nerazzurri ed è entusiasta di unirsi agli Azzurri, vista anche la grande stima di Antonio Conte nei suoi confronti. Dunque l’Inter dovrà puntare altrove e ci sono due profili molto interessanti.

Il primo, a proposito di Napoli, era proprio un obiettivo dei campani come dopo Kim, passato al Bayern Monaco dopo lo Scudetto vinto. Al suo posto arrivò Natan, giocatore finito ai margini durante la difficile stagione con Garcia, Mazzarri e Calzona. Stiamo parlando di Danso, difensore del Lens e della nazionale austriaca.

Secondo Pasquale Guarro, la valutazione del giocatore è di 25 milioni, meno rispetto a quanto avrebbe speso la società meneghina per Buongiorno. Bisognerà vedere se i giallorossi francesi si disferanno facilmente del calciatore o se si inserirà qualche altra squadra sul centrale difensivo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FATTA PER ALEX PEREZ: MANCA SOLO L’OK DEL BETIS

Come abbiamo detto, ci sono due nomi per il calciomercato Inter. Oltre a Danso, infatti, è spuntato il nome di Alex Perez: classe 2006, milita nel Real Betis ed è considerato l’erede naturale di Gerard Piquè. Sebbene se ne sia parlato poco, la trattativa sarebbe già ai dettagli secondo Gianluca Di Marzio.

Mancherebbe solo l’ok della squadra biancoverde di Siviglia per entrare nel vivo dell’operazione. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, in modo da non dover mettere a bilancio già quest’anno. Le prossime ore saranno decisive, ma filtra tanto ottimismo.











