CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Cancelo e Perisic nuove suggestioni: il Real bussa per Bisseck (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: USATO SICURO?

Il calciomercato dell’Inter nelle ultime ore ha fatto registrare una virata importante sulla ricerca di un esterno: questo a causa dell’infortunio di Tajon Buchanan nel ritiro del Canada in Copa America, uno stop importante che priverà Simone Inzaghi di un’alternativa importante per diversi mesi, col tecnico dei Campioni d’Italia che contava su una crescita dell’apporto di Buchanan alla squadra dopo il rodaggio vissuto nell’ultima stagione. Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, ha fatto il punto della situazione.

“Secondo le più ottimistiche previsioni, ci vorranno 4 mesi per il recupero completo di Buchanan. Ora per l’Inter c’è un buco sulla fascia: con Inzaghi andranno fatte delle valutazioni di calciomercato, Si sono fatti vari nomi: abbiamo detto di Perisic, che si è offerto più volte ma che ha una certa età, anche se per uno come lui ci vuole rispetto. Si era parlato anche di Cancelo, ma che ha costi troppo alti. Differente il discorso se dovesse partire Dumfries“. Proprio la partenza di Dumfries, di cui si è parlato nelle ultime settimane, potrebbe sbloccare la situazione su obiettivi importanti come Perisic e Cancelo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BISSECK PIACE AI CAMPIONI D’EUROPA

Il calciomercato dell’Inter fa registrare intanto un interessamento a sorpresa: il Real Madrid ha sondato il terreno per Yann Bisseck, difensore acquistato un anno fa dai nerazzurri dall’Aarhus per circa sette milioni di euro. Secondo il portale spagnolo “Ok Diario“, il club campione d’Europa in carica non è riuscito a trovare un accordo con il Lille per Leny Yoro, valutato circa 60 milioni di euro, e sta quindi considerando alternative di calciomercato per rafforzare la difesa dell’Inter, tra cui Bisseck, che potrebbe essere acquistato a circa la metà dei soldi.

Il difensore tedesco, in una recente intervista, ha parlato del suo trasferimento all’Inter avvenuto la scorsa estate: “Ero pronto per andare in Bundesliga, sarebbe stato un passaggio logico dopo una buona stagione in Danimarca. La Germania è vicina e ha senso trasferirsi lì se sei uno dei migliori della Superligaen. L’offerta dell’Inter è arrivata in ritardo, ma mi hanno dato belle sensazioni e erano disposti a pagare quanto richiesto dall’Aarhus senza negoziare. Non è stata una decisione facile, ma ho semplicemente ascoltato il mio cuore”.











