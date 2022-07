CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Demiral prima scelta in difesa: servono 20 milioni di euro

Calciomercato dell’Inter che adesso prenderà di certo tutta altra piega: sfumato Bremer, con la situazione Skriniar ancora da definire, i nerazzurri si guardano attorno alla ricerca di un difensore centrale che possa colmare il vuoto, in caso, lasciato dallo slovacco; ed al tempo stesso un difensore che possa ruotare nei cambi di Inzaghi insieme allo stesso Skriniar, De Vrij e Bastoni. Tra i nomi più gettonati c’è sicuramente quello di Nikola Milenkovic, ma anche qua, come per Bremer, è forte la pressione della Juventus. Il serbo può essere una pedina importante ma la presenza della Juventus complica il tutto. Come si legge nell’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport, Nikola Milenkovic non è l’unico nome nel taccuino dell’Inter.

Nella lista dei giocatori che interessano alla squadra di Simone Inzaghi ci sarebbe il turco Merih Demiral. Il difensore centrale dell’Atalanta, fresco di riscatto dalla Juventus, potrebbe rappresentare il rinforzo giusto per Inzaghi vista anche la forte propensione nella difesa a 3, oltre che all’esperienza in campo Internazionale. Acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta dalla Juventus, Merih Demiral rappresenta più che una semplice alternativa a Nikola Milenkovic. Sembra addirittura che il centrale turco abbia superato, nella lista dell’interesse nerazzurro, il serbo. Le cifre, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono simili: 20 Mln chiesti dalla società bergamasca per il cartellino del difensore ex Sassuolo.

Calciomercato Inter, Demiral e l’esperienza in Europa

Esperienza in Europa che può essere la chiave giusta per l’Inter. Le apparizioni in Europa del centrale turco battono di gran lunga quelle del serbo della Fiorentina. Per Merih Demiral 12 partite con un gol, all’Old Trafford di Manchester contro lo United in Champions League e 6 partite con 1 assist in Europa League; contro le sole 2 presenze, a 19 anni con la maglia del Partizan, di Milenkovic. Inoltre, il turco dell’Atalanta è anche più piccolo di anno rispetto al gigante serbo e vanta già 16 gettoni in più in Europa. In Serie A, però, il serbo ha praticamente più del doppio delle partite di Demiral (154 per Milenkovic, 63 per Demiral).

Aspetti che l’Inter valuta attentamente prima di intervenire nel mercato per l’acquisizione del nuovo difensore centrale, aspettando, chiaramente, la mossa del Paris Saint Germain, nei confronti di Milan Skriniar. Andrea Pinamonti, scorso anno 13 gol in campionato e 2 assist con l’Empoli, può essere la chiave giusta per arrivare a Merih Demiral e, visto l’interesse dei bergamaschi per l’attaccante, non è da escludere che possa arrivare un’accelerata nelle prossime ore.











