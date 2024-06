Video/ Italia Bosnia Erzegovina (1-0) gol e highlights: decide Frattesi! (Amichevole, 9 giugno 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ITALIA BOSNIA ERZEGOVINA: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli l’Italia vince contro la Bosnia ed Erzegovina per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli azzurri non sfruttano per un soffio un’opportunità con Scamacca subito in avvio al 4′ ed i Dragoni mancano invece una buona occasione all’8′ con Hajradinovic, fermato in angolo da Donnarumma. Niente da fare poi per Chiesa che non concretizza una doppia chance al 10′ così come non è brillante nemmeno Frattesi al 14′.

Video/ Francia Canada (0-0) gol e highlights: che traversa per Millar! (Amichevole, 9 giugno 2024)

Gli ospiti allenati dal commissario tecnico Serhej Barbarez si rifanno vedere davanti con Gazibegovic su punizione al 18′ e con Hajradinovic, intercettato da Darmian, al 21′, prima di concedere qualcosa agli uomini di mister Luciano Spalletti con Bellanova al 24′ e poi con Davide Frattesi che, impreciso di testa al 25′, raddrizza la mira al 38′ sbloccando il punteggio siglando un gol al volo su assist di Federico Chiesa. Nel secondo tempo la partita riprende in maniera analoga rispetto a quanto accaduto nelle fasi iniziali della frazione di gioco precedente e l’interista Frattesi calcia alto al 53′. Il numero nove Scamacca sollecita in modo serio Piric che respinge in calcio d’angolo al 63′.

Formazioni Olanda Islanda/ Quote: Van Dijk torna tra i titolari (amichevole, oggi 10 giugno 2024)

Nel finale L’atalantino rinnova poi il duello con il portiere bosniaco senza batterlo nè al 72′ nè al 75′. Ad inizio recupero il subentrato Di Marco rischia infine grosso commettendo un errore che favorisce l’avantazata di Ahmendhozic, fermato però in uscita da Donnarumma al 90’+3′. Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro cipriota Chrysovalantis Theouli ha estratto il cartellino giallo un’unica volta al fine di ammonire solamente Huseinbasic al 90’+3′ tra le file della Bosnia-Erzegovina.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ITALIA BOSNIA ERZEGOVINA: DICHIARAZIONI

Al termine dell’incontro, il centrocampista dell’Inter e man of the match della serata Davide Frattesi ha dichiarato a Rai Sport: “Sì, potevo farne anche altri quindi c’è sicuramente da migliorare e da migliorare il livello in generale, se continuiamo a lavorare ci arriveremo. Le occasioni le abbiamo create e le abbiamo avute, nel girone saranno ce ne saranno sempre di meno e dovremo essere capaci di sfruttarle. Secondo me si sono viste delle cose interessanti che verranno riportate ed eseguite meglio. Era la prima volta che giocavamo in questo modo, c’è solo la possibilità di migliorare.”

Diretta/ Francia Canada (risultato finale 0-0): Kolo Muani, palla fuori di poco nel recupero! (9 giugno 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ITALIA BOSNIA ERZEGOVINA













© RIPRODUZIONE RISERVATA