CALCIOMERCATO INTER NEWS, ZALEWSKI VUOLE I NERAZZURRI

il calciomercato Inter è vicino ad accogliere Zalewski. L’esterno della Roma è in rottura con il club capitolino e sta cercando un’altra destinazione. Su di lui c’era il Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma l’italo-polacco ha rifiutato la destinazione nonostante fosse un’ottima opportunità di rilancio, magari anche da titolare. All’Inter non sarà di certo spesso protagonista dal primo minuto, ma con le varie competizioni potrebbe collezionare qualche presenza. Le trattative in corso tra i due squadre stanno per arrivare ad un accordo totale.

La base è quella del prestito con diritto di riscatto tra i 6 e i 7 milioni di euro che andranno nelle casse giallorosse e permetterebbero il trasferimento di Zalewski all’Inter per ampliare una rosa spesso claudicante complici infortuni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PALACIOS UFFICIALE AL MONZA

Il calciomercato Inter guarda anche in ottica cessioni. Palacios ad esempio è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza: il giovane argentino ha preferito accasarsi in prestito in Brianza, restando in Serie A piuttosto che partire per Leverkusen. Ci sono importantissime novità secondo Sky Sport per Buchanan. Il canadese è ad un passo dal Villarreal dopo i contatti delle ultime ore. L’ex Club Brugge partirà in prestito (1 milione) con opzione per il riscatto fissato a 13.

Su di lui c’erano tante squadre anche di Serie A come ad esempio il Torino, ma per Buchanan si è optato per un’esperienza all’estero. Zalewski andrà dunque in ottica futura e in caso di trattativa completata a sostituire Buchanan.