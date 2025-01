Calciomercato Inter News: Patrick Dorgu idea per la prossima stagione

Il calciomercato Inter come già sottolineato più volte non ha intenzione di operare in questa finestra invernale se non nel caso di clamorose cessioni, quella di Davide Frattesi, ma che potrebbero avvenire solo negli ultimi giorni a disposizione, Beppe Marotta e Piero Ausilio però non sono fermi e lavorano già il prossimo futuro per anticipare le concorrenti e trovare soluzioni favorevoli. Dopo aver bloccato Sucic, prossimo centrocampista dell’Inter con il ruolo da vice Calhanoglu, l’Inter cerca di lavorare per trovare i profili che ringiovaniscano la rosa, senza perdere competitività, e facciano guadagnare qualche milione alla dirigenza.

Un nome nuovo del calciomercato Inter che sta salendo nelle gerarchie dei possibili acquisti è quello di Patrick Dorgu, esterno danese che piace molto a Napoli e Juventus e per cui il Manchester United ha offerto 40 milioni, rifiutati dal Lecce. Il giocatore arriverebbe solo nel caso di trasferimento di Denzel Dumfries, esterno olandese che in questa stagione sta raggiungendo livelli altissimi anche comparato a tanti suoi pari reparto in giro per l’Europa, e su cui si potrebbero muovere diversi club di Premier League soprattutto Chelsea e Manchester United, proprio in alternativa a Dorgu.

Calciomercato Inter News: Jaka Bijol o Mario Gila il futuro della difesa nerazzurra

Un altro ruolo su cui il calciomercato inter vuole intervenire per la prossima stagione è quello del difensore centrale, Acerbi non può più garantire la stessa solidità delle scorse stagioni e anche la sua tenuta fisica lascia a desiderare con tanti infortuni già subiti in questa stagione, la sua alternativa De Vrij inizia ad avere un’età elevata e nonostante le buone prestazioni di quest’anno non può essere considerato di alta affidabilità anche nelle prossime stagioni. Per questo la dirigenza nerazzurra ha preso sott’occhio due profili giovani ma con le stesse caratteristiche fisiche e di capacità d’impostazione presenti nel nostro campionato.

il primo nome del calciomercato Inter è quello di Jaka Bijol dell’Udinese, non è un segreto dell’interesse dell’Inter sullo sloveno, già seguito in estate e nello scorso calciomercato per anticipare le concorrenti, i buoni rapporti tra le due società fanno presagire che questo trasferimento si farà serve però capire a che cifre, e se l’Inter sarà disposto a spenderle. Il secondo nome è quello di Mario Gila, difensore della Lazio che in questa e nella scorsa stagione ha dimostrato di essere già uno dei migliori della Serie A, questa trattativa sarebbe più difficile di quella per Bijol visto che la Lazio non ha alcuna intenzione di cedere il suo pilastro difensivo e sicuramente non per meno di 30 milioni.