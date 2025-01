Calciomercato Roma news, che gioco sta facendo l’Inter?

Il calciomercato Roma e Inter alla fine continua a giostrare su Davide Frattesi. Un nome importante, che ogni finestra di mercato viene chiacchierato, soprattutto in orbita Roma. Ma sappiamo che anche il Napoli ha appena fatto un sondaggio con l’Inter, così come Milan e Juventus. Ma almeno su questo passaggio è tutto abbastanza chiaro: l’Inter non vuole andare a rafforzare una diretta concorrente per lo scudetto. Ecco quindi che giocoforza rimane solo la Roma, indietro in classifica, come possibile approdo per Frattesi. E a noi risulta che la Capitale sia la destinazione più gradita del calciatore nerazzurro: Del resto Davide è un obiettivo del calciomercato Roma da ben 3 anni.

Calciomercato Inter/ Grana Frattesi, suggestioni Mane e Milinkovic-Savic, Sucic bloccato (20 gennaio 2025)

E’ stato vicinissimo a vestire la maglia della Roma ma poi per 1 milione di distanza Tiago Pinto fece saltare tutto e Frattesi in lacrime tornò a Sassuolo. E decide di mettere una pietra sopra sulla Roma, troppo forte il dolore e la delusione. Approdato all’Inter il giocatore ha pensato che sarebbe stato il momento della svolta e della definitiva consacrazione, senza risparmiare qualche veleno verso la sua Roma. Di acqua sotto i ponti ne è passata. Nonostante ottime prestazioni non è mai sbocciato un vero amore tra il calciatore e Simone Inzaghi, che lo ha retrocesso sempre di più nelle gerarchie del centrocampo. Una crisi Inter-Frattesi che è stata tenuta nascosta, coperta da sorrisi di facciata ma che a livello di spogliatoi è filtrata ed è arrivata pure a Roma.

Calciomercato Roma news/ Frattesi, ore di attesa, Audero per la porta? (19 gennaio 2025)

Calciomercato Roma News, le manovre di Ranieri con Frattesi e l’Inter…

Frattesi è stato un obiettivo del calciomercato Roma anche l’estate scorsa su indicazione di Daniele De Rossi che lo voleva fortemente da affiancare a Konè e Paredes nel suo centrocampo a tre. Ranieri, venuto a sapere dei mal di pancia di Frattesi, ha voluto parlare direttamente col calciatore. Davide è rimasto entusiasta del progetto e della prospettiva di tornare a Roma: ha parlato con Pellegrini e con Mancini e si è confrontato pure con De Rossi. Ritiene che la sua esperienza all’Inter sia ormai conclusa, si sente un tappabuchi e non ne vuole più sapere. L’Inter sta mascherando la situazione di disagio con presunti infortuni, fastidi muscolari. Viene utilizzato col contagocce. Non è indifferente questa cessione per il calciomercato Inter, tanto che Marotta ha ascoltato il ragazzo e ha fatto muro sparando una richiesta monstre di 45 milioni. E’ evidente che il rendimento attuale di Frattesi non giustifichi una simile valutazione. Ma si tratta di scaramucce di calciomercato tra Inter e Roma.

Calciomercato Roma/ Mourinho vuole Ndicka al Fenerbahce. Rensch verso i giallorossi (18 gennaio 2025)

Il calciomercato Roma non può e non vuole spendere così tanto. Ma non vuole neppure farsi scappare questa occasione che nel calciomercato estivo potrebbe non ripetersi. Gli uomini del calciomercato Roma hanno deciso di tenere un profilo basso, e di muoversi sotto traccia con il procuratore Riso.la volontà di chiudere la trattativa è forte la strategia è duplice: da una parte Frattesi continua a insistere con i dirigenti dell’Inter e mostra un certo fastidio e insofferenza, la Roma rimane sul giocatore e propone un prestito con obbligo di riscatto per un totale 35 milioni. Con pagamento in più anni: la stessa formula che adottò Marotta quando prese Frattesi dal Sassuolo e che è molto cara al presidente dell’Inter. Un affare di calciomercato che per molti si farà ma tra il 2 e il 3 febbraio, al gong finale.