CALCIOMERCATO INTER, CACCIA AL VICE BASTONI

Cercasi disperatamente un difensore per il calciomercato Inter. La società meneghina è alla ricerca di un vice Alessandro Bastoni dunque un mancino di difesa che possa alternarsi con l’ex Atalanta in caso di squalifiche, infortuni, turn over o qualsiasi altro motivo.

I nomi nella lista dell’Inter sono parecchi, ma nessuno ha pienamente convinto la dirigenza. Dunque a Milano aspettano ancora quell’ultimo tassello per rendere competitivo il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter/ Rifiutata un'altra offerta per Zeze. Quanti infortuni nelle amichevoli! (9 agosto 2024)

Mario Hermoso: svincolato dall’Atletico Madrid, lo spagnolo piace sia ai tifosi che ad Inzaghi, ma è la società Oaktree a storcere il naso complice l’età, i costi d’ingaggio e la poca futuribilità Tra i nomi scartati (ma non troppo) c’è quello didall’Atletico Madrid, lo spagnolo piace sia ai tifosi che ad Inzaghi, ma è la società Oaktree a storcere il naso complice l’età, i costi d’ingaggio e la poca futuribilità

Orazio Accomando di Dazn, l’agente del giocatore sarà a Milano per discutere con gli intermediari sia del Milan che dell’Inter. I rossoneri però arrivano Stando quanto riporta il giornalistadi Dazn, l’agente del giocatore sarà a Milano per discutere con gli intermediari sia del Milan che dell’Inter. I rossoneri però arrivano dall’acquisto di Pavlovic e dunque potrebbe tirarsi indietro.

CALCIOMERCATO INTER, SITUAZIONE IN ATTACCO

Il calciomercato Inter non si ferma però solo alla difesa. In attacco c’è da capire la situazione tra possibili partenti come Correa e Arnautovic che però non riescono a trovare una sistemazione complice un’assenza totale di offerte.

Sull’argentino c’erano addirittura voci riguardanti una possibile buonuscita con risoluzione del contratto pur di liberarsi del pesante ingaggio mentre per l’austriaco la situazione è diversa dato che potrebbe rimanere come quarto attaccante.

Tra l’altro, a proposito di Arnautovic, il calciatore è rientrato dall’infortunio e potrebbe infatti già tornare in gruppo la prossima settimana risultando un’alternativa utile in attesa del rientro dall’infermeria anche da parte di Taremi.

Gudmundsson, trequartista del Genoa che Ammesso e non concesso che l’Inter si rimetta sul mercato per un attaccante, Marotta ha già escluso uno dei nomi che più volte è stato accostato ai meneghini ovvero Albert, trequartista del Genoa che potrebbe finire alla Fiorentina