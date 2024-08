CALCIOMERCATO UDINESE, ALEXIS SANCHEZ TORNA DAI BIANCONERI DA SVINCOLATO

Dove tutto è iniziato è giusto che tutto finisca e questo vale per Alexis Sanchez che è pronto a tornare all’Udinese dopo una carriera che lo ha visto protagonista e vincete con le maglie più importanti del mondo. “El Niño Maravilla” è da sempre il suo soprannome e si è imposto particolarmente tra il 2008 e il 2011 quando illuminava gli occhi dei tifosi dell’Udinese con le sue giocate che portavano la squadra stabilmente tra le prime posizioni della Serie A. Adesso, dopo una carriera giocata tra Barcellona, Arsenal, Manchester United e Inter, Alexis Sanchez è pronto a tornare in Friuli per rivestire la maglia dell’Udinese che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Diretta/ Udinese Aris Limassol (risultato finale 1-0): la decide Brenner! (amichevole, 31 luglio 2024)

Il cileno tornerà ad Udine all’età di 35 anni e dopo una stagione giocata con la maglia dell’Inter con la quale si è laureato campione d’Italia e ha ritrovato anche la titolarità in Champions League durante la guida di Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO UDINESE, ATTESA NELLE PROSSIME ORE LA CHIUSURA DELLA TRATTATIVA

Il calciomercato Udinese è pronto a riaccogliere uno dei suoi beniamini rimasto senza contratto dopo la scadenza con l’Inter e il mancato rinnovo per un calciatore considerato troppo “vecchio” per il progetto dei nerazzurri. La qualità al cileno non manca e, anche a 35 anni, potrebbe essere il colpo per il calciomercato Udinese che ha deciso di ripartire con diverse scommesse come l’allenatore stesso – Kosta Runjaić -che avrà bisogno di tanta esperienza per ambientarsi in Serie A e trovare una salvezza tranquilla.

Calciomercato Fiorentina/ Ancora contatti per Colpani. Prima offerta per Lovric e Cardoso (19 luglio 2024)

La trattativa si chiuderà nelle prossime ore con Sky Sport che ha raccontato come a decidere è stato lo stesso Alexis Sanchez che si è dimostrato deciso e volenteroso di tornare lì dove tutto è iniziato per aiutare l’Udinese a risollevarsi da stagioni buie.