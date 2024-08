CALCIOMERCATO NAPOLI, IL FUTURO DI HERMOSO

Ci sono novità sul calciomercato Napoli, per l’esattezza sull’affare Hermoso. L’ex difensore dell’Atletico Madrid ha lasciato i Colchoneros al termine del proprio contratto e non essendoci stato esito positivo nei colloqui per il prolungamento, il calciatore è svincolato.

L’interesse dei partenopei, oltre che di altre squadre italiane come Milan e Inter, è andato via via scemando col passare dei giorni. L’arrivo di Buongiorno ha tolto Hermoso dalle gerarchie di mercato azzurro, per poi eliminarlo completamente dalla lista dopo l’annuncio.

Sul social X, il Napoli ha escluso categoricamente l’interesse societario per il giocatore. Da Fabrizio Romano invece è arrivata una novità: il giocatore ha firmato per l’agenzia CAA Base e questo significa che il calciatore starebbe per cambiare squadra.

CALCIOMERCATO NAPOLI, DUE PISTE PER CHEDDIRA

Il calciomercato Napoli deve però anche gestire il lato cessioni. Come raccontiamo da giorni, si fa sempre più importante la corsa a Victor Osimhen: oltre ai francesi del PSG e al Chelsea, anche l’Arsenal si è unito alla lotta per il centravanti del nigeriano.

Il procuratore dell’ex Lille ha smentito categoricamente la cessione in prestito al Chelsea per favorire il passaggio di Lukaku al Napoli. Insomma, il belga si unirà al Napoli solamente se Osimhen se ne andrà a titolo definitivo.

A proposito di attaccanti, anche Cheddira potrebbe lasciare i partenopei. L’ex Frosinone sembrava essere sicuro di rimanere a Napoli, godendo della stima di Conte, ma in realtà ora come ora non è così sicura la permanenza del marocchino.

Secondo i rumors di calciomercato Napoli, c’è una doppia pista per l’attaccante che ha partecipato agli storici Mondiali in Qatar 2022. All’estero c’è l’Espanyol che ha messo nel mirino Cheddira mentre in Italia è spuntato il Cagliari, interessato a proposito di Napoli anche a Gaetano.

Chiudendo il giro dei centravanti, Simeone non fa parte del progetto Conte e dunque per 10 milioni potrebbe partire (Lazio in pole). Se dovessero veramente partire tutti, oltre a Lukaku, il Napoli dovrà senza dubbio aggiungere elementi al reparto offensivo.