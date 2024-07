Calciomercato Inter News/ Inzaghi chiede un difensore e blinda Carboni, occhi su Parmo (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: GLI “INDIZI” DI SIMONE INZAGHI

A dare indicazioni sulle prossime mosse di calciomercato dell’Inter è Simone Inzaghi, in occasione della conferenza stampa per il suo rinnovo di contratto. Il tecnico nerazzurro ha promosso la dirigenza per essersi mossa in anticipo, acquistato Martinez, Taremi e Zielinski, il problema è rappresentato dall’assenza di Buchanan fino a Natale, quindi serve un rinforzo in difesa, ma non si sbilancia su Hermoso o un’alternativa: «I nomi usciti sono tutti di interesse per l’Inter, c’è un presidente, una società che fa un confronto continuo, poi chiaramente bisogna vedere la disponibilità dei giocatori. Ho questo desiderio e sarà colmato», ha dichiarato Inzaghi, secondo cui invece l’attacco è a posto, anche perché Carboni rappresenta un’ulteriore opzione.

Dunque, l’Inter non sembra disposta a sacrificare Carboni, l’attaccante classe 2005 attualmente impegnato in Copa America con l’Argentina e finito nel mirino del calciomercato dell’Olympique Marsiglia di De Zerbi dopo l’esperienza in prestito al Monza, ma sembra intenzionato a confermarlo in rosa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: OCCHI PUNTATI SUL BABY TALENTO PARMO

Ma del calciomercato dell’Inter ha parlato anche il presidente Giuseppe Marotta a margine del rinnovo di Simone Inzaghi, assicurando che la squadra è più competitiva rispetto alla stagione scorsa, con la rosa rimasta praticamente invariata per aggiungere innesti importanti, ma potrebbero arrivare nuovi rinforzi. «Siamo pronti ad intervenire sul mercato, in base ai nostri bilanci e alla valorizzazione dei nostri giovani, patrimonio imprescindibile», ha dichiarato Marotta.

Gli occhi, ad esempio, restano puntati sui giovani talenti. Infatti, stando a quanto riportato da El Crack Deportivo, gli scout del club nerazzurro avrebbero notato Tomas Parmo, trequartista classe 2007 che potrebbe lasciare l’Independiente, visto che il club argentino potrebbe sacrificare qualche giovane talento, che non è stato chiamato in causa in occasione dell’ultima amichevole. Pamo è seguito con attenzione da Javier Zanetti, ma secondo i media argentini c’è una clausola da pagare per riuscire a portarlo in Italia.

