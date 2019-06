Calciomercato Inter news/ Lukaku e Dzeko: tutto nei prossimi giorni (ultime notizie)

La notevole mole di news riguardanti il calciomercato di casa Inter, conferma quanto la società nerazzurra sia fra le più attive dell’estate. Già conclusa l’operazione Godin dall’Atletico Madrid (a costo zero), e ad un passo dall’ultimare gli interessanti arrivi a centrocampo di Lazzaro (dall’Hertha di Berlino) e di Sensi (dal Sassuolo), la società di corso Vittorio Emanuele continua a lavorare per portare a termine altri acquisti in entrata, così come richiesto specificatamente da mister Antonio Conte. Il principale obiettivo di questa fase di trattative è Romelo Lukaku, centravanti della nazionale belga di proprietà del Manchester United, che i Red Devils valutano attorno ai 70 milioni di euro. Nei prossimi giorni, come sottolineato dai colleghi del Corriere della Sera, la società meneghina formalizzerà la sua prima offerta, e l’operazione entrerà di conseguenza nel vivo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LUKAKU E DZEKO: SI STRINGE

Conte ha individuato nel colosso belga la prima scelta per rinforzare l’attacco in vista del 3-5-2 della prossima stagione. Un chiaro messaggio nei confronti di Mauro Icardi, sempre più fuori dai progetti interisti, che sembrerebbe quindi costretto a cercarsi una nuova sistemazione, a meno che non voglia rimanere in panchina per il campionato che verrà. Altro colpo per l’attacco sarà Edin Dzeko, nazionale bosniaco di casa Roma, ormai intenzionato a lasciare la compagine giallorossa dopo un’annata di magra. Secondo le ultime, lunedì sera il direttore sportivo dei nerazzurri, Beppe Marotta, incontrerà in Lega i vertici capitolini per provare a sbloccare definitivamente l’operazione: si lavora su un’offerta che vede una parte cash (all’incirca una decina di milioni di euro), e un’altra parte compensata invece con una contropartita tecnica, un giovane della primavera. Si è infine allontanato sensibilmente da Appiano Gentile il gioiello Nicolò Barella, per cui la Roma ha presentato una ricca offerta: pronto un rilancio? Il centrocampista del Cagliari vorrebbe giocare con l’Inter ma se i nerazzurri non alzano la posta in gioco…

