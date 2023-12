Calciomercato Inter News/ Marotta: “Lautaro rinnova? Certo, e abbiamo un sogno…” (oggi 7 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: MAROTTA SU LAUTARO

Il calciomercato Inter in questo momento non ha fretta: la squadra nerazzurra è prima in classifica e viaggia a mille, Simone Inzaghi ha a disposizione una rosa competitiva in ogni reparto e ci sono almeno due acquisti estivi che stanno facendo benissimo, ci riferiamo ovviamente a Marcus Thuram e Davide Frattesi mentre Yann Aurel Bisseck è stato impiegato poco (ma ha dato il suo quando chiamato in causa) al pari di Juan Cuadrado (per infortunio, anche) e Davy Klaassen, per i quali dunque bisognerà aspettare qualche tempo in più. Tuttavia, qualche manovra ci sarà: in particolare Beppe Marotta è tornato a parlare del rinnovo di Lautaro Martinez.

Marotta: "Inter, credo in altra finale di Champions"/ "Taremi a gennaio? Non credo ma..." (19 ottobre 2023)

Come riporta SportMediaset, l’AD dell’Inter ha commentato il premio ricevuto dall’argentino ai Gazzetta Awards (migliore performance) sottolineando la felicità della società per questo riconoscimento e l’aiuto dei compagni di squadra, che peraltro ha definito “bravi ragazzi che danno tutti” sostenendo come l’Inter sia decisamente contenta della rosa a disposizione. Su Lautaro, in termini più specifici, Marotta ha detto che “per lui è stata una stagione speciale, è diventato anche campione del mondo e sta entrando nell’elite dei grandissimi calciatori”. Naturalmente, il piano dei nerazzurri è quello di blindarlo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Il Bayern fa melina per Pavard, Schuurs l'alternativa? (25 agosto 2023)

SI LAVORA AL RINNOVO DI LAUTARO

Infatti, in tema calciomercato Inter, Marotta ha affermato con decisione che Lautaro Martinez sarà rinnovato: al momento non ci sono ancora ufficialità, ma la società nerazzurra sta lavorando ad un prolungamento di contratto di addirittura cinque anni. Arrivato nel 2018, Lautaro Martinez sta giocando la sua sesta stagione con l’Inter e questo rinnovo lo renderebbe una bandiera della squadra, posto che già adesso è uno dei giocatori con la maggiore militanza nella rosa di Simone Inzaghi. “Lautaro ha un grande senso di appartenenza” ha detto Marotta, e questa può essere una chiave importante per resistere a grosse offerte che inevitabilmente arriveranno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Pavard, operazione da 32 milioni. Su Correa anche il Siviglia (23 agosto 2023)

Dunque, Lautaro Martinez si appresta a legarsi all’Inter quasi a vita, anche se poi come noto le strade del calciomercato possono diventare differenti rispetto al tempo presente; per quanto riguarda il calciomercato Inter, a Marotta è stato chiesto se ci sia un sogno nel cassetto e l’AD nerazzurro ha risposto che effettivamente c’è, ma essendo un sogno deve rimanere tale senza essere rivelato. Difficile dire chi abbia in mente Marotta: a oggi i grandi nomi possono essere quelli di Erling Haaland, Kylian Mbappé e Jude Bellingham che però sono abbastanza inavvicinabili, in realtà ci sono tanti altri ottimi o grandi calciatori che potrebbero fare le fortune dell’Inter…











© RIPRODUZIONE RISERVATA