Calciomercato Inter News/ Nerazzurri al lavoro per il dopo Onana: non solo Navas… (1 luglio 2023)

Calciomercato Inter News, si lavora al dopo Onana: almeno tre nomi sul tavolo

Già in questo calciomercato estivo l’Inter sta lavorando al dopo Onana. La società meneghina è consapevole che presto arriverà un’offerta da parte del Manchester United per il suo portiere e non vuole farsi cogliere di sorprese. Tra i possibili successori dell’estremo difensore interista ci sono diversi nomi, stando a quanto riferiscono i principali siti di calciomercato. Uno dei nomi più intriganti è rappresentato da Giorgi Mamardashvili, ventiduenne georgiano del Valencia, il cui costo però suderebbe la cifra complessiva di venti milioni di euro.

Calciomercato Napoli News/ Si avvicina Maxime Lopez: "Futuro in grande club? Sarebbe il top" (1 luglio 2023)

Altro nome tenuto in considerazione dall’Inter per la porta è quello di Anatolij Trubin, 21enne numero 1 dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina, che può essere ingaggiato ad un prezzo sicuramente più abbordabile. Tra i profili osservati, ci sono pure portieri più esperti come Keylor Navas, pronto a dire addio al Psg. L’idea di ridimensionare il tiro con un usato sicuro intriga parecchio i dirigenti nerazzurri, soprattutto per quanto concerne il lato economico.

Calciomercato Milan News/ Piace Gravenberch, Pedullà: "rossoneri pronti ad un sacrificio" (1 luglio 2023)

Calciomercato Inter News, grande accoglienza per il nuovo acquisto Marcus Thuram: “Benvenuto in famiglia”

Intanto, nelle scorse ore, l’Inter ha annunciato con grande soddisfazione l’arrivo del nuovo acquisto Marcus Thuram, un giocatore di grande prospettiva e di cui si parla davvero un gran bene. “Sono davvero molto contento di essere qua, oggi è un grande giorno. Guardavo la Serie A quando ero piccolo e vedevo tantissimi campioni. Venire in Serie A per me è come tornare a casa”, ha dichiarato ai microfoni ufficiali del club.

Tra i più accoglienti c’è sicuramente il vicepresidente ed ex capitano nerazzurro Javier Zanetti, che ha subito voto far sentire a casa il nuovo attaccante. “Benvenuto nella nostra famiglia”, ha scritto sui social con tanto di cuori nerazzurri. Un modo per dare un sincero benvenuto a Marcus Thuram.

Calciomercato Lazio News/ Sarri spinge per Berardi ma c'è l'idea Orsolini (sabato 1 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA