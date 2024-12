CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PIANO NERAZZURRO PER NICO PAZ

Vi avevamo già parlato dell’idea legata a Nico Paz per il calciomercato Inter e del possibile ruolo di Javier Zanetti per facilitare la trattativa con il figlio di un ex compagno di Nazionale di Pupi: ecco allora che qualcosa continua a muoversi per il talento argentino classe 2004 del Como, che forse soffrirebbe nell’attuale modulo 3-5-2 di Simone Inzaghi, il quale però lo potrebbe comunque utilizzare come seconda punta o mezzala offensiva, in modo simile a Luis Alberto ai tempi della Lazio dell’attuale tecnico dell’Inter.

Bisogna innanzitutto tenere presente che Nico Paz è del Como, ma il Real Madrid lo può riacquistare al prezzo di 12 milioni di euro e proprio questo appare lo scenario più probabile. Per Tuttosport si potrebbe ipotizzare qualcosa di simile anche tra Inter e Real, ma chiaramente a cifre più alte, quindi i nerazzurri potrebbero acquistare Nico Paz a 20-25 milioni ma con il Real che conserverebbe ancora un diritto di “recompra”, stimabile in questo caso attorno ai 40 milioni di euro dopo due anni. In alternativa, bisognerà trattare direttamente con il Como, ma in ogni caso l’Inter sembra in pole position.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL RETROSCENA DI HAKAN CALHANOGLU

Intanto, per il calciomercato Inter bisogna svelare anche un retroscena legato al nome di Hakan Calhanoglu, sul quale in estate c’era stato un forte corteggiamento da parte del Bayern Monaco, che però il regista nerazzurro ha respinto al mittente. In una intervista al Corriere dello Sport, il turco ha svelato che il suo agente gli ha detto di questo interesse del Bayern solamente al termine degli Europei, ma Hakan Calhanoglu lo ha subito fermato con queste parole: “Parla con l’Inter, non con me. Farò solo quello che vogliono loro”.

È una vera e propria dichiarazione d’amore calcistico da parte di Hakan Calhanoglu per l’Inter: “Non posso altro che ringraziare questo club e la gente che ne fa parte. Mi hanno sempre aiutato e sostenuto. In particolare Ausilio. È stato importantissimo per me, sia sul piano sportivo sia su quelle personale. Mi ha dato fiducia e fatto capire che potevo essere un giocatore importante per l’Inter. E così è stato”. La conseguenza di questo legame fortissimo è che “sarà sempre l’Inter a decidere per me”: i nerazzurri hanno naturalmente deciso di non privarsi del regista del ventesimo scudetto, per cui continua la storia di Calhanoglu all’Inter.