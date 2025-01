CALCIOMERCATO INTER NEWS: NICOLÒ BARELLA RIFIUTA L’ARABIA

Dopo la beffa incassata nella Supercoppa Italiana, il mondo nerazzurro può sorridere grazie alla notizia che arriva dal calciomercato Inter, cioè il netto rifiuto da parte di Nicolò Barella alla super offerta per il centrocampista sardo avanzata dagli arabi dell’Al-Hilal, che hanno corteggiato Barella proprio in occasione della trasferta in terra araba dei campioni d’Italia per disputare la Supercoppa Italiana. La notizia lanciata dalla Gazzetta dello Sport è significativa, anche perché l’Al-Hilal avrebbe voluto subito Nicolò Barella.

Infatti, l’obiettivo degli arabi era quello di fare del centrocampista nerazzurro il proprio punto di riferimento in campo e fuori in vista della partecipazione al Mondiale per Club 2025, al quale l’Al-Hilal parteciperà in qualità di squadra vincitrice della Champions League asiatica 2021 e che vedrà protagonista anche l’Inter. Nicolò Barella quindi ci sarà negli Stati Uniti, ma con la sua maglia nerazzurra, perché ha rifiutato uno stipendio che si sarebbe aggirato attorno ai 18-19 milioni di euro, cioè all’incirca il triplo di quanto il centrocampista percepisce attualmente con l’Inter.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: NICOLÒ BARELLA CONFERMA IL LEGAME CON I NERAZZURRI

Naturalmente era proprio lo stipendio l’unica leva possibile per tentare Nicolò Barella e portare lo scompiglio nel calciomercato Inter, che si sarebbe trovato a fare i conti con una vera e propria “bomba” in un momento in cui il centrocampo nerazzurro è già al centro di vari problemi, dalle voci sul futuro di Davide Frattesi agli acciacchi fisici di Hakan Calhanoglu. Il sardo invece ha detto subito “no”, in modo molto fermo, un rifiuto che si va ad aggiungere a quello della società, che a sua volta ovviamente non ha alcuna intenzione di privarsi di Nicolò Barella.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il rifiuto da parte di Nicolò Barella sarebbe stato totale, per cui l’Al-Hilal dovrà rivolgersi altrove per cercare eventuali altre stelle oltre a Kalidou Koulibaly, João Cancelo e Sergej Milinković-Savić. D’altronde, la fedeltà all’Inter di Nicolò Barella è indiscutibile, dal momento che finora ha sempre respinto al mittente anche il corteggiamento dei top club europei: stavolta ci hanno provato le sirene arabe, ma anche in questo caso senza successo.