Calciomercato Inter news/ Ok di Zhang per Buchanan, base di accordo con Zielinski (Oggi 25 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TAJON BUCHANAN OBIETTIVO CONCRETO

Con il titolo di campione d’inverno ormai ad un passo, l’Inter è pronta ad accendere i motori anche sul fronte calciomercato. Osservata speciale la corsia di destra: l’infortunio di Cuadrado – fuori almeno 3 mesi – implica la necessità per la dirigenza nerazzurra di ovviare con un innesto che possa far rifiatare Dumfries e il nome più caldo continua ad essere Tajon Buchanan. Il classe ‘99 ha convinto Piero Ausilio e Beppe Marotta e, come riporta Calciomercato.com, è arrivato anche l’ok di Steven Zhang per l’affondo economico.

Stando a quanto riporta il portale, Tajon Buchanan avrebbe espresso la sua volontà al Club Brugge – suo attuale club – di non voler procedere con il rinnovo in scadenza a giugno 2025. Tale scenario può favorire l’Inter dal punto di vista delle cifre dell’operazione. I discorsi sarebbero già in fase avanzata e il possibile affondo decisivo potrebbe impegnare tra i 10 e 12 milioni di euro. L’esterno canadese potrebbe dunque approdare a Milano, sponda nerazzurra, nella prossima finestra di calciomercato dando ulteriore vigore alla corsia di destra.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NERAZZURRI ALLA FINESTRA PER PIOTR ZIELINSKI

Il calciomercato dell’Inter potrebbe però non fermarsi alla sola fascia destra per sopperire all’infortunio di Cuadrado. Sul fronte offensivo, dopo le voci di un possibile interessamento per Taremi, pare che le ultime prestazioni di Arnautovic abbiano convinto la dirigenza a temporeggiare prima di valutare eventuali nuovi innesti. Diverso il discorso per il centrocampo, soprattutto in vista della prossima stagione. Piotr Zielinski pare essere un obiettivo più che concreto date le possibilità al ribasso che avvenga il rinnovo di contratto con il Napoli.

Come riporta Calciomercato.com, l’affare che potrebbe portare Piotr Zielinski alla corte di Simone Inzaghi per la prossima stagione sarebbe già quasi confezionato. Tra la dirigenza e il centrocampista polacco ci sarebbe già una base d’accordo, superiore a quanto attualmente percepito al Napoli. Le cifre si aggirano sui 4 milioni di euro con un incremento stabilito sulla base degli obiettivi personali e di squadra











