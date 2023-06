Calciomercato Inter News/ Onana-Chelsea, i Blues offrono Koulibaly? Due colpi dal Real Madrid (5 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ONANA-CHELSEA, KOULIBALY LA CHIAVE?

C’è una finale di Champions League con cui sognare, ma intanto il calciomercato Inter sta giustamente pensando alla prossima stagione: uno dei temi caldi è quello del portiere, di cui abbiamo discusso nei giorni scorsi. Guglielmo Vicario è stato individuato come l’estremo difensore nerazzurro qualora André Onana dovesse partire: il rendimento del camerunense è stato oltre le aspettative, e anche per questo adesso su di lui ci sarebbero tante richieste, magari attualmente informali ma che potrebbero trasformarsi in offerte concrete. Su tutte, quella del Chelsea: abbiamo appena detto che i Blues avrebbero messo sul piatto 60 milioni di euro per Mike Maignan, il preferito della loro lista.

Il francese però dovrebbe rinnovare con il Milan, o almeno questa sarebbe la soluzione più probabile: a questo punto il Chelsea virerebbe ancora su Onana, e nella proposta da mandare ad Appiano Gentile ci sarebbe anche il cartellino di Kalidou Koulibaly per far quadrare i conti. L’Inter, che dovrà fronteggiare la partenza di Milan Skriniar e comunque sistemare una difesa che ha bisogno di rintocchi, potrebbe accettare: dipenderà anche dalla trattiva con l’Empoli per accaparrarsi le prestazioni di Vicario, ma davvero la finale di Champions League potrebbe essere l’ultima partita di Onana con i nerazzurri.

DUE COLPI DAL REAL MADRID

Nel frattempo si guarda anche alle entrate: il calciomercato Inter potrebbe piazzare due colpi dal Real Madrid. Sempre con riguardo alla difesa, ci sarebbe già un triennale per Nacho Fernandez: i blancos lo vorrebbero rinnovare, ma l’offerta dell’Inter supererebbe quella del Real Madrid (e del Villarreal) grazie al Decreto Crescita, dunque la carriera di Nacho, che tra le fila delle merengues non ha mai trovato troppo spazio, potrebbe proseguire nella nostra Serie A e con la maglia nerazzurra, e sarebbe un buon profilo per ampliare le alternative a disposizione di Simone Inzaghi nel reparto arretrato della sua squadra.

Anche Dani Ceballos piace molto all’Inter, ma qui si tratta di una trattativa più difficile: il Real Madrid gli offrirebbe 5 milioni l’anno per quattro stagioni, soprattutto lo spagnolo piace molto a tanti club. Certo, il fatto che alla corte di Carlo Ancelotti sia una seconda-terza scelta fa propendere per la cessione, ma non è affatto detto che la sua destinazione sia l’Inter: il colpo Ceballos sarebbe a parametro zero visto che l’ex Arsenal è in scadenza di contratto, anche per questo fa gola a parecchie squadre che giocheranno le coppe europee (si vocifera del Betis, e sarebbe un ritorno alle origini avendoci passato 6 anni tra giovanili e prima squadra), vedremo se ci saranno evoluzioni.











