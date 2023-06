Calciomercato Milan News/ Il Chelsea su Maignan, pronti 60 milioni! Brahim verso l’addio (5 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: MAIGNAN TRA CHELSEA E RINNOVO

Il calciomercato Milan può ufficialmente entrare all’opera: terminata la stagione, i rossoneri adesso devono iniziare a costruire la prossima e va detto che Paolo Maldini e Frederic Massara si sono già mossi in anticipo su alcune trattative. Per la porta per esempio è stato blindato Marco Sportiello, che ha chiuso da titolare il suo campionato con l’Atalanta: sarà lui il portiere di riserva, e naturalmente il Milan si aspetta che il titolare resti Mike Maignan. Il francese, rivelatosi uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, vorrebbe restare: in tal senso la società rossonera ha già avviato i contatti per il rinnovo, che sembra debba arrivare dopo quello, altrettanto importante, di Rafael Leao.

Tuttavia un portiere come Maignan fa gola a parecchie squadre: tra queste ad esempio sarebbe spuntato il Chelsea, che ad un certo punto pareva voler puntare su André Onana e invece ora si starebbe rivolgendo all’altra sponda del Naviglio. Per Maignan sarebbe pronta un’offerta da 60 milioni di euro: cifra davvero importante per un estremo difensore, con la sensazione che i Blues la possano addirittura alzare. Tuttavia, in questo caso dovrebbe vincere la volontà del calciatore così come quella della società: si tratterà di limare alcuni dettagli, poi Maignan potrà davvero rinnovare con il Milan e iniziare la sua terza stagione rossonera.

BRAHIM DIAZ VERSO L’ADDIO

Tre stagioni qui le ha giocate anche Brahim Diaz, ma il futuro del trequartista spagnolo dovrebbe essere diverso. Lo dicevamo nei giorni scorsi: Brahim farà formalmente ritorno al Real Madrid che per il terzo anno ha rinnovato il prestito ai rossoneri, il calciomercato Milan deve fare le sue valutazioni perché riavere lo spagnolo a Milanello significherebbe discutere i termini di un acquisto oneroso, visto che il calciatore dovrebbe comunque rinnovare con i blancos. Tuttavia, la sensazione è che Maldini e Massara non siano disposti a fare follie: questo anche per i tre anni che Brahim Diaz ha giocato con questa maglia.

Vale a dire, un rendimento positivo in termini generali e anche un attaccamento alla causa, ma non sempre la costanza è stata la parola d’ordine; dunque, presumibilmente il trequartista lascerà il Milan dopo tre stagioni. Del resto, il fatto che sia stato praticamente chiuso l’affare Daichi Kamada (siamo realmente alla definizione dei dettagli) è un indizio non da poco: il giapponese occupa la stessa posizione di Brahim Diaz sul terreno di gioco, i rossoneri dunque hanno fatto una scelta diversa – per quelle che sono le caratteristiche dei due calciatori – e si prepara un addio comunque importante, ma con l’idea che il calciomercato Milan cerchi di rinnovarsi.











