Calciomercato Inter News/ Presto nuovo incontro per Nicolò Barella (Ultime notizie)

Pista caldissima di calciomercato in casa Inter è sempre Nicolò Barella, nome tra i più discussi in questa sessione di mercato estivo. I fatti sono ormai abbastanza noti: il giocatore ha un accordo di base con la dirigenza nerazzurra ed è cristallina la sua volontà di approdare allo spogliatoio di Antonio Conte. Nei giorni scorsi però il presidente del Cagliari aveva parlato di un accordo quasi totale tra la dirigenza rossoblu e la Roma, creando così una situazione di stallo. La volontà di Barella però è chiara e alla fine dovrebbe spuntarla l’Inter: ecco quindi che come ci racconta il portale Tuttomercatoweb.com già nei prossimi giorni è attesa la svolta. Già nella giornata di ieri infatti in viale della Liberazione è stato avvistato Alessandro Beltrami, agente dello stesso Barella e nei prossimi giorni si incontreranno a Milano anche le dirigenze di Inter e Cagliari, per finalizzare il prima possobile il trasferimento, che per ora pare dato per assodato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: KARAMOH AL PARMA

Mentre quindi si lavora sugli arrivi nello spogliatoio di Antonio Conte per la prossima stagione della Serie A, la dirigenza dell’Inter è all’opera in questa finestra di calciomercato anche in ottica partenze. In questo senso vi è grande ottimismo per la cessione di Yann Karamoh ll Parma, benchè la trattativa tra le parti sia solo all’inizio. Come ben ricordiamo Karamoh era stato acquistato dal Caen nel agosto del 2017 ma di fatto ha giocato poco con i nerazzurri, venendo ceduto in prestito prima allo stesso Caen e poi pure al Bordeaux, da cui ha fatto ritorno a Milano a fine mese di giugno. L’esterno destro classe 1998 però pare pronto a fare il suo ritorno in Italia. ma con la maglia ducale: per il momento non vi è ancora accordo tra le parti per la formula del trasferimento se prestito o cessione definitiva, ma pare certo che Karamoh l’anno prossimo sarà un giocatore del Parma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA