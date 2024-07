Calciomercato Inter News/ Ricardo Rodriguez preferito a Hermoso. Sanchez rifiuta il Brasile (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER, RICARDO RODRIGUEZ IL NUOVO NOME

Il calciomercato Inter si muove in difesa su due svincolati. Il primo è Mario Hermoso, ormai da diverso tempo nel mirino dei nerazzurri anche se la società è sempre meno convinta di puntarci. L’età avanzata e l’ingaggio corposo rendono difficile un’eventuale cessione remunerativa. Oaktree, a capo dell’Inter dopo l’addio di Zhang, a quelle cifre preferirebbe un profilo giovane e di prospettiva, come spiega Gianluca Di Marzio.

Discorso diverso per Ricardo Rodriguez: sebbene abbia qualche primavera in più (classe 1992, Hermoso è 1995), per il difensore ex Milan e Torino si parlerebbe di un accordo annuale. Il giocatore tornerebbe utile come braccetto nella difesa a tre di Inzaghi, a costi sicuramente più contenuti rispetto a Hermoso visto l’ingaggio.

CALCIOMERCATO INTER, FRENATA BIJOL: SIRENE DALLA PREMIER LEAGUE

Il calciomercato Inter per quanto riguarda la difesa non si ferma solo a questi due nomi. Infatti, un altro giocatore che piace molto al club meneghino è Bijol. L’attuale calciatore dell’Udinese è reduce dall’Europeo giocato con la Slovenia che ha inevitabilmente aumentato le sue pretendenti.

Secondo Sportitalia, sulle tracce del 25enne ci sarebbe due squadre di Bundesliga e sopratutto li Nottingham Forest. La società inglese si sarebbe addirittura già mossa parlando con l’Udinese, società che detiene il cartellino di Bijol. La richiesta di informazioni da parte del Nottingham fa presagire un’offerta nei prossimi giorni.

Passando alla reparto offensivo, l’Inter ha l’obbligo di cedere i vari esuberi come Arnautovic, Correa e Sanchez prima di affondare il colpo di calciomercato per Gudmudsson del Genoa, cercato anche dalla Fiorentina. A proposito del cileno, dopo i tentativi dell’Udinese di riportarlo a casa, si sarebbe aggiunto li Gremio con un’offerta annuale a 4 milioni. Sanchez però è orientato a rifiutare l’offerta poiché preferirebbe restare in Europa.











