Calciomercato Napoli news/ Bijol nuovo nome per la difesa, ci sono anche Pavlovic e Lacroix (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPUNTA IL NOME DI JAKA BIJOL PER LA DIFESA

Idee chiare per la difesa nel calciomercato Napoli con Giovanni Manna che ha già chiuso l’acquisto di Rafa Marin e sta continuando diverse trattative per costruire il reparto perfetto ad un Antonio Conte che sta dando chiare istruzioni per la rosa del futuro. Tra i preferiti del club partenopeo, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è lo sloveno Jaka Bijol attualmente impegnato ad Euro2024 e di proprietà dell’Udinese con il quale ha appena terminato una buona stagione rovinata da un fastidioso infortunio al piede che l’ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Bijol, nell’Udinese, è il perno centrale della difesa per via delle sue caratteristiche che disegnano un ottimo marcatore e leader difensivo con la capacità di guidare interamente la retroguardia. Con Rrahmani già in rosa, però, Conte dovrebbe lavorare in modo diverso sulla sua retroguardia perché, come Bijol, anche il kosovaro ha spesso giocato come perno centrale della difesa napoletana.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PIACCIONO ANCHE PAVLOVIC E LACROIX

Non c’è solo Jaka Bijol per la difesa del calciomercato Napoli con Manna che sta lavorando a diverse trattative per dare più caratteristiche possibili alla nuova difesa del Napoli che si prepara ad una stagione con grande ambizione. I nomi usciti nelle ultime ore sono quelli del serbo Strahinja Pavlovic attualmente di proprietà del RB Salisburgo ed impegnato ad Euro2024 e il francese Maxence Lacroix del Wolfsburg già cercato da diversi club italiani. Il serbo è abituato a coprire il centro-sinistra della difesa e potrebbe essere un’interessante “braccetto” nella formazione di Antonio Conte anche se rimane un grosso dubbio sulla sua velocità non eccezionale che potrebbe fargli avere dei problemi in Serie A. Ruolo opposto, invece, per Lacroix che è abituato ad occupare il centro-destra della difesa del Wolfsburg ed è un difensore molto veloce e perfetto anche per il campionato italiano con potenzialità da calciatore di livello mondiale.











