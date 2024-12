CALCIOMERCATO INTER NEWS: CASTRO BLOCCATO PER GIUGNO

Il calciomercato Inter sta guardando in maniera concreta anche a giugno: una notizia riportata attraverso 90° minuto su Rai Due, da Paolo Paganini, informa che la società nerazzurra avrebbe già bloccato Santiago Castro per la prossima stagione. Si tratta di una delle rivelazioni del nostro campionato: partito in sordina, Castro è in realtà riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Bologna che sta mantenendo lo stesso passo che Thiago Motta aveva l’anno scorso, e l’attaccante argentino ha saputo sopperire, sia pure con caratteristiche diverse, al vuoto lasciato dalla cessione di Joshua Zirzkee al Manchester United.

Alcune indiscrezioni riportano che Castro possa essere un obiettivo addirittura per gennaio; qui ci sentiamo di dire che sia più difficile, perché il Bologna che per l’appunto sta viaggiando ancora con il sogno europeo non si priverebbe a cuor leggero del suo goleador, mentre i nerazzurri dovrebbero provare a fare spazio con la cessione di almeno un elemento e, anche in questo caso, sarebbe più facile farlo a giugno. Ad ogni modo, nell’operazione di calciomercato Castro-Inter potrebbe rientrare anche Giovanni Fabbian, che per il prossimo campionato dovrebbe rimanere in maglia felsinea agevolando così l’innesto dell’attaccante agli ordini di Simone Inzaghi.

RICCI, DERBY CON IL MILAN

Parlavamo del calciomercato Inter e dell’attacco, e qui gli intrecci dei nerazzurri possono riguardare il Torino: ultimamente i granata hanno chiesto informazioni su Marko Arnautovic che, tornato a vestire la maglia dell’Inter, sta trovando poco spazio e potrebbe già partire a gennaio. Si era detto che fosse complicato muovere adesso le pedine, ma il Torino ha urgenza: il grave infortunio occorso a Duvan Zapata ha indebolito il reparto avanzato granata, da soli Antonio Sanabria e Ché Adams non bastano e infatti la squadra ha avuto un calo sensibile nel suo rendimento, e deve anche affrontare la contestazione da parte dei tifosi. Ecco allora che entra in gioco Samuele Ricci: il regista, ormai stabilmente nell’orbita della nazionale, piace molto al Milan ma l’Inter è pronta a inserirsi nella lotta, forte dell’interesse del Torino per Arnautovic.

Sarebbe una buona pedina di scambio: i nerazzurri potrebbero anche decidere di lasciare Ricci in granata fino al termine della stagione, da vedere in questo caso quando si muoverebbe l’attaccante austriaco ma intanto l’intreccio di calciomercato potrebbe essere fatto, Ricci andrebbe a fare il vice di Hakan Calhanoglu che pochi giorni fa ha dichiarato il suo amore all’Inter, confermando il desiderio di chiudere la carriera con questa maglia. Chiaramente poi il calciomercato potrebbe portare da altre parti, intanto l’Inter si vuole cautelare anche perché Kristjan Asllani non ha fatto il salto di qualità tanto atteso.