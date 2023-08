Calciomercato Inter News/ Si chiude per Pavard, Correa verso Torino e Sanchez… (oggi lunedì 21 agosto 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SI STRINGE PER PAVARD

Ormai sembra fatta per l’ultimo colpo del calciomercato Inter, o forse il penultimo come vedremo: ai microfoni di Radio Serie A è stato proprio Beppe Marotta a confermare come la trattativa con il Bayern Monaco per il cartellino di Benjamin Pavard sia ormai agli sgoccioli, con fumata bianca in arrivo. Marotta si è sbilanciato, parlando di una “sparata in alto” come ultima proposta: nello specifico, come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un’offerta da 28 milioni di euro più 5 di bonus, per un totale di 33 milioni. Il Bayern Monaco dal canto suo ha risposto con una richiesta di 30 milioni fissi più la parte variabile: chiaro che dunque siamo vicini alla chiusura del cerchio.

In più filtra il fatto che Pavard, cercato anche dal Manchester United, abbia deciso in buona sostanza di vestire la maglia nerazzurra: Simone Inzaghi quindi è molto vicino ad ottenere quell’elemento che prenderà il posto di Milan Skriniar. Pavard infatti arriverà all’Inter per giocare come terzo di difesa, al fianco di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni: all’occorrenza però potrà anche disimpegnarsi come esterno destro – suo ruolo naturale – posizione questa in cui l’Inter è comunque già coperta con Denzel Dumfries e Juan Cuadrado.

CORREA VERSO IL TORINO

Marotta poi ha tracciato un bilancio generale riguardo il calciomercato Inter: ha parlato anche della situazione di Joaquin Correa, un pupillo di Simone Inzaghi che però sembra destinato a lasciare i nerazzurri. L’AD della società ha espressamente chiarito che, qualora l’argentino scelga definitivamente l’addio, verrà accontentato: su di lui pare ci sia l’interesse del Torino, Correa nella squadra granata potrebbe essere utilizzato nella batteria dei due trequartisti alle spalle di Antonio Sanabria e, di fatto, sarebbe il pezzo mancante nella rosa di Ivan Juric che per fine prestito ha perso il talento di Nikola Vlasic.

Ecco: in precedenza parlavamo di Pavard come del penultimo colpo del calciomercato Inter, e in effetti la partenza di Correa significherebbe, come del resto sottolineato nei giorni scorsi, un possibile ritorno di Alexis Sanchez. Sul cileno Marotta ha detto di essere contento del suo rilancio a Marsiglia e, circa il potenziale arrivo alla Pinetina, ha detto che potrebbe essere un’opportunità. Attenzione dunque agli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato per quanto riguarda l’Inter: potrebbero arrivare due nuovi elementi nella squadra di Simone Inzaghi, e non sarebbe affatto male…











