Calciomercato Inter News/ Sirene arabe per De Vrij, tre nomi per la difesa (8 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: RUMORS SUL FUTURO DI DE VRIJ

Stefan De Vrij apre alla permanenza all’Inter, eppure non si spengono le voci di calciomercato che lo riguardano, infatti per l’esperto Fabrizio Romano ci sono diversi club arabi che lo ha messo nel mirino delle ultime settimane. Al momento non è stata inviata alcuna offerta all’Inter, quindi la situazione è da tenere sotto controllo. Dal canto suo, l’agente del difensore olandese Federico Pastorello ha dribblato le indiscrezioni di calciomercato, definendo «solo rumors» le voci che parlano di trattative con l’Al-Hittihad, assicurando che De Vrij al momento è concentrato sull’Inter e sull’esperienza agli Europei 2024, anche perché l’Olanda ha conquistato il pass per i quarti di finale.

Ha più probabilità di andar via Valentin Carboni, per il quale è forte il pressing dell’Olympique Marsiglia su richiesta precisa di Roberto De Zerbi: stando a quanto riportato da RMC Sport, ci sono stati alcuni contatti per convincere la dirigenza nerazzurra, che però chiederebbe una somma importante, non meglio quantificata, per Carboni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: KIWIOR, HERMOSO E VASQUEZ PER LA DIFESA

Qualcosa bolle in pentola nel calciomercato dell’Inter per quanto riguarda la difesa, anche per via della situazione in bilico che vede protagonista Stefan De Vrij. Secondo quanto riferito da Sportitalia, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando anche a Jakub Kiwior, difensore che è stato accostato recentemente anche alla Juventus come alternativa a Todibo. Il difensore polacco viene considerato un profilo giusto per Simone Inzaghi, visto che è giovane ed è adatto anche per la difesa a tre.

Pare che ci siano stati dei sondaggi con l’Arsenal, con cui bisogna valutare se c’è disponibilità alla cessione in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe eventualmente diventare obbligo, ma al momento non c’è nulla di definito, quindi è una pista da seguire con attenzione, anche alla luce del fatto che Riccardo Calafiori dovrebbe essere un rinforzo dell’Arsenal, dove Kiwior quindi potrebbe avere poco spazio. Sempre per la difesa ci sarebbero come opzioni ci calciomercato per l’Inter Mario Hermoso, svincolatosi dall’Atletico Madrid, e Johan Vasquez, reduce da una buona stagione del Genoa.

