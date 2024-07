Calciomercato Inter news/ De Vrij resta a Milano? E spunta Kim…(7 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: TAREMI PRONTO A SBARCARE A MILANO, IPOTESI KIM!

L’Inter lavora sul calciomercato per rinforzare i vari reparti. Dopo l’ufficialità di Zielinski, il club è pronto a mettere a segno un altro colpo a parametro zero: si tratta di Mehdi Taremi, che sbarcherà a Milano nella giornata di martedì. L’attaccante iraniano, una volta in città, svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri con un contratto di 2+1 anni: si tratta del primo giocatore di origini iraniane nella storia dell’Inter. Stefan De Vrij, intanto, sembrerebbe essere vicino al trasferimento in Arabia Saudita, all’Al-Ittihad. Il difensore, al termine del match degli Europei tra Olanda e Turchia, ha parlato anche del suo futuro, affermando: “Io ho un anno di contratto, più un’opzione, sono felicissimo ed è stata una stagione pazzesca. Io mi vedo ancora all’Inter, sì”. Le parole del difensore, dunque, sembrano smentire una cessione ma le sirene del mercato sono sempre accese.

Spunta fuori oggi una ipotesi di calciomercato clamorosa in casa Inter: Ausilio starebbe provando a portare a Milano Kim, il difensore ex Napoli che non ha trovato fortuna al Bayern Monaco e che potrebbe arrivare in prestito a Milano. Sarebbe un grande innesto per la retroguardia dell’Inter e a costo quasi zero.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CORREA IN USCITA

Per quanto riguarda le cessioni, l’Inter lavora sul calciomercato per vendere Joaquin Correa, uno dei nomi in esubero: secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante piacerebbe a diverse squadre. Tra queste c’è anche l’Aek Atene, che ha già avviato i primi contatti con la società nerazzurra per portare in Grecia l’argentino. Intanto l’Inter fa sul serio per Alex Perez, difensore centrale spagnolo classe 2006: per La Gazzetta dello Sport, la dirigenza avrebbe già presentato un’offerta ufficiale al Real Betis, chiedendo un prestito con diritto di riscatto esercitabile al termine della stagione per tre milioni di euro. La palla passa ora al club spagnolo che dovrà decidere se accettare o meno l’offerta: in caso affermativo, il classe 2006 si metterà subito a disposizione di Simone Inzaghi che potrà valutarlo durante la preparazione pre-campionato per decidere se tenerlo in prima squadra o cederlo alla Primavera per almeno un anno.











